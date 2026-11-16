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Головна Смак Як засолити сало, щоб було в міру солоне і біле: найкращий рецепт

Як засолити сало, щоб було в міру солоне і біле: найкращий рецепт

Ua ru
16 листопада 2026 13:44
Як засолити сало в домашніх умовах: простий рецепт із часником та перцем Фото: кадр з відео
Солоне сало. Фото: кадр з відео

Цей спосіб не потребує варіння чи приготування маринаду. Сало необхідно просто натерти спеціями, щільно скласти в банку та залишити просолюватися в прохолодному місці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • сало — 500 г;
  • сіль — 500 г;
  • чорний мелений перець — ½ ч. л.;
  • часник — 1 головка.
рецепт солоного сала
Сіль та сало. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Сало промити, добре обсушити й нарізати шматками.
  2. Часник пропустити через прес і натерти ним кожен шматочок.
  3. Сіль змішати з чорним перцем. Обваляти сало в суміші з усіх боків.
  4. На дно чистої банки насипати трохи солі, викласти шар сала, зверху знову додати сіль. 
  5. Повторювати, поки всі шматочки не опиняться в банці.
  6. Закрити банку та залишити в темному прохолодному місці на добу, після чого поставити в холодильник ще на 6 днів.
  7. Якщо прохолодного місця немає, одразу зберігати сало в холодильнику протягом тижня.
  8. Перед подачею змити зайву сіль водою кімнатної температури й обсушити сало.

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сало рецепт сіль заготівля на зиму свинина закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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