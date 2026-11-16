Як засолити сало, щоб було в міру солоне і біле: найкращий рецепт
Ua ru
16 листопада 2026 13:44
Фото: кадр з відео
Солоне сало. Фото: кадр з відео
Цей спосіб не потребує варіння чи приготування маринаду. Сало необхідно просто натерти спеціями, щільно скласти в банку та залишити просолюватися в прохолодному місці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- сало — 500 г;
- сіль — 500 г;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.;
- часник — 1 головка.
Спосіб приготування
- Сало промити, добре обсушити й нарізати шматками.
- Часник пропустити через прес і натерти ним кожен шматочок.
- Сіль змішати з чорним перцем. Обваляти сало в суміші з усіх боків.
- На дно чистої банки насипати трохи солі, викласти шар сала, зверху знову додати сіль.
- Повторювати, поки всі шматочки не опиняться в банці.
- Закрити банку та залишити в темному прохолодному місці на добу, після чого поставити в холодильник ще на 6 днів.
- Якщо прохолодного місця немає, одразу зберігати сало в холодильнику протягом тижня.
- Перед подачею змити зайву сіль водою кімнатної температури й обсушити сало.
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