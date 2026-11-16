Солоне сало. Фото: кадр з відео

Цей спосіб не потребує варіння чи приготування маринаду. Сало необхідно просто натерти спеціями, щільно скласти в банку та залишити просолюватися в прохолодному місці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сало — 500 г;

сіль — 500 г;

чорний мелений перець — ½ ч. л.;

часник — 1 головка.

Сіль та сало. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Сало промити, добре обсушити й нарізати шматками. Часник пропустити через прес і натерти ним кожен шматочок. Сіль змішати з чорним перцем. Обваляти сало в суміші з усіх боків. На дно чистої банки насипати трохи солі, викласти шар сала, зверху знову додати сіль. Повторювати, поки всі шматочки не опиняться в банці. Закрити банку та залишити в темному прохолодному місці на добу, після чого поставити в холодильник ще на 6 днів. Якщо прохолодного місця немає, одразу зберігати сало в холодильнику протягом тижня. Перед подачею змити зайву сіль водою кімнатної температури й обсушити сало.

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