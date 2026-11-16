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Главная Вкус Как засолить сало, чтобы оно было умеренно соленым и белым: лучший рецепт

Как засолить сало, чтобы оно было умеренно соленым и белым: лучший рецепт

Ua ru
16 ноября 2026 13:44
Как засолить сало в домашних условиях: простой рецепт с чесноком и перцем Фото: кадр из видео
Соленое сало. Фото: кадр из видео

Этот способ не требует варки или приготовления маринада. Сало необходимо просто натереть специями, плотно уложить в банку и оставить просаливаться в прохладном месте.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Любимовская кухня, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сало — 500 г;
  • соль — 500 г;
  • чёрный молотый перец — ½ ч. л.;
  • чеснок — 1 головка.
рецепт солоного сала
Соль и сало. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Сало промыть, хорошо обсушить и нарезать кусочками.
  2. Чеснок пропустить через пресс и натереть им каждый кусочек.
  3. Соль смешать с черным перцем. Обвалять сало в смеси со всех сторон.
  4. На дно чистой банки насыпать немного соли, выложить слой сала, сверху снова добавить соль. 
  5. Повторять, пока все кусочки не окажутся в банке.
  6. Закрыть банку и оставить в тёмном прохладном месте на сутки, после чего поставить в холодильник ещё на 6 дней.
  7. Если прохладного места нет, сразу хранить сало в холодильнике в течение недели.
  8. Перед подачей смыть лишнюю соль водой комнатной температуры и обсушить сало.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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