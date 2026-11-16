Соленое сало. Фото: кадр из видео

Этот способ не требует варки или приготовления маринада. Сало необходимо просто натереть специями, плотно уложить в банку и оставить просаливаться в прохладном месте.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Любимовская кухня, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сало — 500 г;

соль — 500 г;

чёрный молотый перец — ½ ч. л.;

чеснок — 1 головка.

Соль и сало. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Сало промыть, хорошо обсушить и нарезать кусочками. Чеснок пропустить через пресс и натереть им каждый кусочек. Соль смешать с черным перцем. Обвалять сало в смеси со всех сторон. На дно чистой банки насыпать немного соли, выложить слой сала, сверху снова добавить соль. Повторять, пока все кусочки не окажутся в банке. Закрыть банку и оставить в тёмном прохладном месте на сутки, после чего поставить в холодильник ещё на 6 дней. Если прохладного места нет, сразу хранить сало в холодильнике в течение недели. Перед подачей смыть лишнюю соль водой комнатной температуры и обсушить сало.

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