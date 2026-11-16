Как засолить сало, чтобы оно было умеренно соленым и белым: лучший рецепт
Ua ru
16 ноября 2026 13:44
Фото: кадр из видео
Соленое сало. Фото: кадр из видео
Этот способ не требует варки или приготовления маринада. Сало необходимо просто натереть специями, плотно уложить в банку и оставить просаливаться в прохладном месте.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Любимовская кухня, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сало — 500 г;
- соль — 500 г;
- чёрный молотый перец — ½ ч. л.;
- чеснок — 1 головка.
Способ приготовления
- Сало промыть, хорошо обсушить и нарезать кусочками.
- Чеснок пропустить через пресс и натереть им каждый кусочек.
- Соль смешать с черным перцем. Обвалять сало в смеси со всех сторон.
- На дно чистой банки насыпать немного соли, выложить слой сала, сверху снова добавить соль.
- Повторять, пока все кусочки не окажутся в банке.
- Закрыть банку и оставить в тёмном прохладном месте на сутки, после чего поставить в холодильник ещё на 6 дней.
- Если прохладного места нет, сразу хранить сало в холодильнике в течение недели.
- Перед подачей смыть лишнюю соль водой комнатной температуры и обсушить сало.
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