Домашний паштет из сала и курицы: сытная закуска с овощами

Заготовка из сала. Фото: gospodynka.com.ua

Эта домашняя закуска сочетает в себе доступные ингредиенты и отлично подходит для сытных бутербродов. Запеченный сладкий перец придает приятный аромат, а обжаренный лук смягчает вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сало — 5 кг;

куриное мясо — 1300 г;

морковь — 1 кг;

лук — 1 кг;

болгарский перец — 1 кг;

овощная приправа — 120 г;

соль — по вкусу.

Паштет из сала. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Сало очистить от остатков кожицы, нарезать и вместе с куриным мясом пропустить через мясорубку. Морковь также измельчить. Лук нарезать, обжарить до мягкости и перетереть. Перец запечь при температуре 220 °C в течение 30–40 минут. Переложить в пакет на 30 минут, затем снять кожицу, удалить семена и измельчить. Добавить в мясную смесь вместе с процеженным соком. Приправить, учитывая соленость сала и овощной смеси. Разложить готовую смесь по порциям и заморозить.

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