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Главная Вкус Заготовка из сала на зиму: такая баночка облегчит жизнь любой хозяйке

Заготовка из сала на зиму: такая баночка облегчит жизнь любой хозяйке

Ua ru
17 октября 2026 01:04
Домашний паштет из сала и курицы: сытная закуска с овощами
Заготовка из сала. Фото: gospodynka.com.ua

Эта домашняя закуска сочетает в себе доступные ингредиенты и отлично подходит для сытных бутербродов. Запеченный сладкий перец придает приятный аромат, а обжаренный лук смягчает вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сало — 5 кг;
  • куриное мясо — 1300 г;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • овощная приправа — 120 г;
  • соль — по вкусу.
рецепт паштета з сала
Паштет из сала. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Сало очистить от остатков кожицы, нарезать и вместе с куриным мясом пропустить через мясорубку.
  2. Морковь также измельчить. Лук нарезать, обжарить до мягкости и перетереть.
  3. Перец запечь при температуре 220 °C в течение 30–40 минут.
  4. Переложить в пакет на 30 минут, затем снять кожицу, удалить семена и измельчить.
  5. Добавить в мясную смесь вместе с процеженным соком.
  6. Приправить, учитывая соленость сала и овощной смеси.
  7. Разложить готовую смесь по порциям и заморозить.

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сало консервация рецепт заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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