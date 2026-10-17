Домашний паштет из сала и курицы: сытная закуска с овощами

Заготовка из сала на зиму: такая баночка облегчит жизнь любой хозяйке
Ua ru
17 октября 2026 01:04
Заготовка из сала. Фото: gospodynka.com.ua
Эта домашняя закуска сочетает в себе доступные ингредиенты и отлично подходит для сытных бутербродов. Запеченный сладкий перец придает приятный аромат, а обжаренный лук смягчает вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сало — 5 кг;
- куриное мясо — 1300 г;
- морковь — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- болгарский перец — 1 кг;
- овощная приправа — 120 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Сало очистить от остатков кожицы, нарезать и вместе с куриным мясом пропустить через мясорубку.
- Морковь также измельчить. Лук нарезать, обжарить до мягкости и перетереть.
- Перец запечь при температуре 220 °C в течение 30–40 минут.
- Переложить в пакет на 30 минут, затем снять кожицу, удалить семена и измельчить.
- Добавить в мясную смесь вместе с процеженным соком.
- Приправить, учитывая соленость сала и овощной смеси.
- Разложить готовую смесь по порциям и заморозить.
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