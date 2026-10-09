Острая аджика из помидоров на зиму: насыщенный соус с чесноком и перцем

Аджика "Кобра" на зиму: понадобится 5 кг помидоров и 250 г перца
Ua ru
9 октября 2026 01:04
Аджика "Кобра". Фото: кадр из видео.
Такая аджика получается ароматной и по-настоящему острой. Ее удобно подавать к мясу, картофелю, кашам и гарнирам, а количество острого перца можно варьировать в соответствии со своими предпочтениями.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- помидоры — 5 кг;
- сладкий перец — 1,5 кг;
- острый перец — 250 г;
- чеснок — 400 г;
- сахар — 250 г;
- соль — 140 г;
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
- Помидоры, сладкий и острый перец подготовить и нарезать кусочками.
- Чеснок очистить. Острый перец можно оставить с семечками для более жгучего вкуса или удалить их.
- Пропустить все овощи и чеснок через мясорубку.
- Добавить сахар, соль и уксус, перемешать и поставить на огонь.
- Варить аджику 30–40 минут на умеренном огне, периодически помешивая.
- Горячую массу разложить в чистые пол-литровые банки и герметично закрыть крышками. Оставить до полного остывания.
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