Острая аджика из помидоров на зиму: насыщенный соус с чесноком и перцем

Аджика "Кобра". Фото: кадр из видео.

Такая аджика получается ароматной и по-настоящему острой. Ее удобно подавать к мясу, картофелю, кашам и гарнирам, а количество острого перца можно варьировать в соответствии со своими предпочтениями.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — 5 кг;

сладкий перец — 1,5 кг;

острый перец — 250 г;

чеснок — 400 г;

сахар — 250 г;

соль — 140 г;

уксус 9% — 100 мл.

Приготовление аджики. Фото: кадр из видео.

Способ приготовления

Помидоры, сладкий и острый перец подготовить и нарезать кусочками. Чеснок очистить. Острый перец можно оставить с семечками для более жгучего вкуса или удалить их. Пропустить все овощи и чеснок через мясорубку. Добавить сахар, соль и уксус, перемешать и поставить на огонь. Варить аджику 30–40 минут на умеренном огне, периодически помешивая. Горячую массу разложить в чистые пол-литровые банки и герметично закрыть крышками. Оставить до полного остывания.

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