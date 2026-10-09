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Главная Вкус Аджика "Кобра" на зиму: понадобится 5 кг помидоров и 250 г перца

Аджика "Кобра" на зиму: понадобится 5 кг помидоров и 250 г перца

Ua ru
9 октября 2026 01:04
Острая аджика из помидоров на зиму: насыщенный соус с чесноком и перцем
Аджика "Кобра". Фото: кадр из видео.

Такая аджика получается ароматной и по-настоящему острой. Ее удобно подавать к мясу, картофелю, кашам и гарнирам, а количество острого перца можно варьировать в соответствии со своими предпочтениями.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 5 кг;
  • сладкий перец — 1,5 кг;
  • острый перец — 250 г;
  • чеснок — 400 г;
  • сахар — 250 г;
  • соль — 140 г;
  • уксус 9% — 100 мл.
гостра аджика на зиму
Приготовление аджики. Фото: кадр из видео.

Способ приготовления

  1. Помидоры, сладкий и острый перец подготовить и нарезать кусочками.
  2. Чеснок очистить. Острый перец можно оставить с семечками для более жгучего вкуса или удалить их.
  3. Пропустить все овощи и чеснок через мясорубку.
  4. Добавить сахар, соль и уксус, перемешать и поставить на огонь.
  5. Варить аджику 30–40 минут на умеренном огне, периодически помешивая.
  6. Горячую массу разложить в чистые пол-литровые банки и герметично закрыть крышками. Оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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