Аджика на зиму за 30 минут: простой рецепт

Аджика "От Нади" на зиму за 30 минут: любимая заготовка мужчин
Ua ru
10 сентября 2026 15:44
Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Приготовленная из простых овощей и без лишних хлопот, эта аджика получается насыщенной, ароматной и в меру острой. Всего 30 минут варки — и замечательная домашняя заготовка на зиму готова.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- помидоры — 500 г;
- сладкий красный перец — 500 г;
- острый перец — 100 г;
- чеснок — 100 г;
- соль — 25 г;
- сахар — 75 г;
- уксус 9% — 25 мл.
Способ приготовления
- Помидоры промыть и вырезать места возле плодоножек.
- Сладкий перец очистить от семян, чеснок — от шелухи.
- Острый перец обрабатывать в перчатках, по желанию оставить семена для более острого вкуса.
- Все овощи пропустить через мясорубку, переложить в кастрюлю, добавить соль и сахар.
- Довести до кипения, убавить огонь и варить 30 минут, периодически помешивая и снимая пену.
- За 2 минуты до готовности добавить уксус и перемешать.
- Горячую аджику разложить по сухим стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками.
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