Аджика на зиму за 30 минут: простой рецепт

Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовленная из простых овощей и без лишних хлопот, эта аджика получается насыщенной, ароматной и в меру острой. Всего 30 минут варки — и замечательная домашняя заготовка на зиму готова.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — 500 г;

сладкий красный перец — 500 г;

острый перец — 100 г;

чеснок — 100 г;

соль — 25 г;

сахар — 75 г;

уксус 9% — 25 мл.

Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры промыть и вырезать места возле плодоножек. Сладкий перец очистить от семян, чеснок — от шелухи. Острый перец обрабатывать в перчатках, по желанию оставить семена для более острого вкуса. Все овощи пропустить через мясорубку, переложить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести до кипения, убавить огонь и варить 30 минут, периодически помешивая и снимая пену. За 2 минуты до готовности добавить уксус и перемешать. Горячую аджику разложить по сухим стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками.

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