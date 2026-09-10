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Главная Вкус Аджика "От Нади" на зиму за 30 минут: любимая заготовка мужчин

Аджика "От Нади" на зиму за 30 минут: любимая заготовка мужчин

Ua ru
10 сентября 2026 15:44
Аджика на зиму за 30 минут: простой рецепт
Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовленная из простых овощей и без лишних хлопот, эта аджика получается насыщенной, ароматной и в меру острой. Всего 30 минут варки — и замечательная домашняя заготовка на зиму готова.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 500 г;
  • сладкий красный перец — 500 г;
  • острый перец — 100 г;
  • чеснок — 100 г;
  • соль — 25 г;
  • сахар — 75 г;
  • уксус 9% — 25 мл.
рецепт аджики на зиму
Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры промыть и вырезать места возле плодоножек.
  2. Сладкий перец очистить от семян, чеснок — от шелухи.
  3. Острый перец обрабатывать в перчатках, по желанию оставить семена для более острого вкуса.
  4. Все овощи пропустить через мясорубку, переложить в кастрюлю, добавить соль и сахар.
  5. Довести до кипения, убавить огонь и варить 30 минут, периодически помешивая и снимая пену.
  6. За 2 минуты до готовности добавить уксус и перемешать.
  7. Горячую аджику разложить по сухим стерилизованным банкам и герметично закрыть крышками.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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