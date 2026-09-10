Аджика на зиму за 30 хвилин: простий рецепт

Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Зроблена з простих овочів і без зайвого клопоту, ця аджика виходить насиченою, ароматною та в міру гострою. Усього 30 хвилин варіння — і чудова домашня заготовка на зиму готова.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — 500 г;

солодкий червоний перець — 500 г;

гострий перець — 100 г;

часник — 100 г;

сіль — 25 г;

цукор — 75 г;

оцет 9% — 25 мл.

Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори промити та вирізати місця біля плодоніжок. Солодкий перець очистити від насіння, часник — від лушпиння. Гострий перець обробляти в рукавичках, за бажанням залишити насіння для більш гострого смаку. Усі овочі пропустити через м’ясорубку, перекласти в каструлю, додати сіль і цукор. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 30 хвилин, періодично помішуючи та знімаючи піну. За 2 хвилини до готовності додати оцет і перемішати. Гарячу аджику розкласти у сухі стерилізовані банки та герметично закрити кришками.

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