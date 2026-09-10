Аджика на зиму за 30 хвилин: простий рецепт

Аджика "Від Наді" на зиму за 30 хвилин: улюблена заготовка чоловіків
Ua ru
10 вересня 2026 15:44
Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Зроблена з простих овочів і без зайвого клопоту, ця аджика виходить насиченою, ароматною та в міру гострою. Усього 30 хвилин варіння — і чудова домашня заготовка на зиму готова.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — 500 г;
- солодкий червоний перець — 500 г;
- гострий перець — 100 г;
- часник — 100 г;
- сіль — 25 г;
- цукор — 75 г;
- оцет 9% — 25 мл.
Спосіб приготування
- Помідори промити та вирізати місця біля плодоніжок.
- Солодкий перець очистити від насіння, часник — від лушпиння.
- Гострий перець обробляти в рукавичках, за бажанням залишити насіння для більш гострого смаку.
- Усі овочі пропустити через м’ясорубку, перекласти в каструлю, додати сіль і цукор.
- Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 30 хвилин, періодично помішуючи та знімаючи піну.
- За 2 хвилини до готовності додати оцет і перемішати.
- Гарячу аджику розкласти у сухі стерилізовані банки та герметично закрити кришками.
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