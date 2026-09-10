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Головна Смак Аджика "Від Наді" на зиму за 30 хвилин: улюблена заготовка чоловіків

Аджика "Від Наді" на зиму за 30 хвилин: улюблена заготовка чоловіків

Ua ru
10 вересня 2026 15:44
Аджика на зиму за 30 хвилин: простий рецепт
Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Зроблена з простих овочів і без зайвого клопоту, ця аджика виходить насиченою, ароматною та в міру гострою. Усього 30 хвилин варіння — і чудова домашня заготовка на зиму готова.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 500 г;
  • солодкий червоний перець — 500 г;
  • гострий перець — 100 г;
  • часник — 100 г;
  • сіль — 25 г;
  • цукор — 75 г;
  • оцет 9% — 25 мл.
рецепт аджики на зиму
Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори промити та вирізати місця біля плодоніжок. 
  2. Солодкий перець очистити від насіння, часник — від лушпиння. 
  3. Гострий перець обробляти в рукавичках, за бажанням залишити насіння для більш гострого смаку.
  4. Усі овочі пропустити через м’ясорубку, перекласти в каструлю, додати сіль і цукор. 
  5. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 30 хвилин, періодично помішуючи та знімаючи піну.
  6. За 2 хвилини до готовності додати оцет і перемішати. 
  7. Гарячу аджику розкласти у сухі стерилізовані банки та герметично закрити кришками.

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консервація рецепт аджика аджика на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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