Аджика на зиму з помідорів і перцю: простий рецепт на зиму

Аджика "Духмяна" на зиму: знадобиться 5 кг помідорів та 2 кг перців
Ua ru
8 вересня 2026 14:44
Аджика "Духмяна". Фото: smachnenke.com.ua
Ароматна домашня аджика стане вдалою заготівлею на зиму для тих, хто любить насичений овочевий смак із легкою гостротою. Завдяки базиліку та петрушці соус набуває особливого аромату, а часник робить його ще більш виразним.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — 4,5–5 кг;
- солодкий червоний перець — 2 кг;
- гострий перець — 2 шт.;
- очищений часник — 1 склянка;
- сіль — 100 г;
- цукор — 100 г;
- соняшникова олія — 150 мл.;
- оцет 9% — 100 мл.;
- фіолетовий базилік — 1 великий пучок;
- петрушка — 1 великий пучок.
Спосіб приготування
- Помідори, солодкий і гострий перець промити, очистити від плодоніжок та насіння.
- Разом із часником пропустити через м’ясорубку.
- Перекласти овочеву масу в каструлю, довести до кипіння та варити на слабкому вогні 50–60 хвилин, періодично помішуючи.
- Додати подрібнені петрушку та базилік, сіль, цукор і соняшникову олію.
- Перемішати та варити ще 15–20 хвилин.
- Додати оцет, проварити 3 хвилини та відразу розкласти аджику в сухі стерилізовані банки.
- Герметично закрити, перевернути, укутати й залишити до повного охолодження.
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