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Головна Смак Аджика "Духмяна" на зиму: знадобиться 5 кг помідорів та 2 кг перців

Аджика "Духмяна" на зиму: знадобиться 5 кг помідорів та 2 кг перців

Ua ru
8 вересня 2026 14:44
Аджика на зиму з помідорів і перцю: простий рецепт на зиму
Аджика "Духмяна". Фото: smachnenke.com.ua

Ароматна домашня аджика стане вдалою заготівлею на зиму для тих, хто любить насичений овочевий смак із легкою гостротою. Завдяки базиліку та петрушці соус набуває особливого аромату, а часник робить його ще більш виразним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 4,5–5 кг;
  • солодкий червоний перець — 2 кг;
  • гострий перець — 2 шт.;
  • очищений часник — 1 склянка;
  • сіль — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • соняшникова олія — 150 мл.;
  • оцет 9% — 100 мл.;
  • фіолетовий базилік — 1 великий пучок;
  • петрушка — 1 великий пучок.
рецепт аджики на зиму
Аджика в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори, солодкий і гострий перець промити, очистити від плодоніжок та насіння.
  2. Разом із часником пропустити через м’ясорубку.
  3. Перекласти овочеву масу в каструлю, довести до кипіння та варити на слабкому вогні 50–60 хвилин, періодично помішуючи.
  4. Додати подрібнені петрушку та базилік, сіль, цукор і соняшникову олію.
  5. Перемішати та варити ще 15–20 хвилин.
  6. Додати оцет, проварити 3 хвилини та відразу розкласти аджику в сухі стерилізовані банки.
  7. Герметично закрити, перевернути, укутати й залишити до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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