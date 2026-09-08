Аджика на зиму з помідорів і перцю: простий рецепт на зиму

Аджика "Духмяна". Фото: smachnenke.com.ua

Ароматна домашня аджика стане вдалою заготівлею на зиму для тих, хто любить насичений овочевий смак із легкою гостротою. Завдяки базиліку та петрушці соус набуває особливого аромату, а часник робить його ще більш виразним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — 4,5–5 кг;

солодкий червоний перець — 2 кг;

гострий перець — 2 шт.;

очищений часник — 1 склянка;

сіль — 100 г;

цукор — 100 г;

соняшникова олія — 150 мл.;

оцет 9% — 100 мл.;

фіолетовий базилік — 1 великий пучок;

петрушка — 1 великий пучок.

Аджика в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори, солодкий і гострий перець промити, очистити від плодоніжок та насіння. Разом із часником пропустити через м’ясорубку. Перекласти овочеву масу в каструлю, довести до кипіння та варити на слабкому вогні 50–60 хвилин, періодично помішуючи. Додати подрібнені петрушку та базилік, сіль, цукор і соняшникову олію. Перемішати та варити ще 15–20 хвилин. Додати оцет, проварити 3 хвилини та відразу розкласти аджику в сухі стерилізовані банки. Герметично закрити, перевернути, укутати й залишити до повного охолодження.

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