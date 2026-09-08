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Главная Вкус Аджика "Ароматная" на зиму: понадобится 5 кг помидоров и 2 кг перцев

Аджика "Ароматная" на зиму: понадобится 5 кг помидоров и 2 кг перцев

Ua ru
8 сентября 2026 14:44
Аджика на зиму из помидоров и перца: простой рецепт на зиму
Аджика "Ароматная". Фото: smachnenke.com.ua

Ароматная домашняя аджика станет отличной заготовкой на зиму для тех, кто любит насыщенный овощной вкус с легкой остротой. Благодаря базилику и петрушке соус приобретает особый аромат, а чеснок делает его ещё более выразительным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 4,5–5 кг;
  • сладкий красный перец — 2 кг;
  • острый перец — 2 шт.;
  • очищенный чеснок — 1 стакан;
  • соль — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • подсолнечное масло — 150 мл;
  • уксус 9% — 100 мл.;
  • фиолетовый базилик — 1 большой пучок;
  • петрушка — 1 большой пучок.
рецепт аджики на зиму
Аджика в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры, сладкий и острый перец промыть, очистить от плодоножек и семян.
  2. Вместе с чесноком пропустить через мясорубку.
  3. Переложить овощную массу в кастрюлю, довести до кипения и варить на слабом огне 50–60 минут, периодически помешивая.
  4. Добавить измельченную петрушку и базилик, соль, сахар и подсолнечное масло.
  5. Перемешать и варить ещё 15–20 минут.
  6. Добавить уксус, проварить 3 минуты и сразу разложить аджику в сухие стерилизованные банки.
  7. Герметично закрыть, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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