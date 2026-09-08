Аджика на зиму из помидоров и перца: простой рецепт на зиму

Аджика "Ароматная" на зиму: понадобится 5 кг помидоров и 2 кг перцев
Ua ru
8 сентября 2026 14:44
Аджика "Ароматная". Фото: smachnenke.com.ua
Ароматная домашняя аджика станет отличной заготовкой на зиму для тех, кто любит насыщенный овощной вкус с легкой остротой. Благодаря базилику и петрушке соус приобретает особый аромат, а чеснок делает его ещё более выразительным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- помидоры — 4,5–5 кг;
- сладкий красный перец — 2 кг;
- острый перец — 2 шт.;
- очищенный чеснок — 1 стакан;
- соль — 100 г;
- сахар — 100 г;
- подсолнечное масло — 150 мл;
- уксус 9% — 100 мл.;
- фиолетовый базилик — 1 большой пучок;
- петрушка — 1 большой пучок.
Способ приготовления
- Помидоры, сладкий и острый перец промыть, очистить от плодоножек и семян.
- Вместе с чесноком пропустить через мясорубку.
- Переложить овощную массу в кастрюлю, довести до кипения и варить на слабом огне 50–60 минут, периодически помешивая.
- Добавить измельченную петрушку и базилик, соль, сахар и подсолнечное масло.
- Перемешать и варить ещё 15–20 минут.
- Добавить уксус, проварить 3 минуты и сразу разложить аджику в сухие стерилизованные банки.
- Герметично закрыть, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
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