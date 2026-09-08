Аджика на зиму из помидоров и перца: простой рецепт на зиму

Аджика "Ароматная". Фото: smachnenke.com.ua

Ароматная домашняя аджика станет отличной заготовкой на зиму для тех, кто любит насыщенный овощной вкус с легкой остротой. Благодаря базилику и петрушке соус приобретает особый аромат, а чеснок делает его ещё более выразительным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — 4,5–5 кг;

сладкий красный перец — 2 кг;

острый перец — 2 шт.;

очищенный чеснок — 1 стакан;

соль — 100 г;

сахар — 100 г;

подсолнечное масло — 150 мл;

уксус 9% — 100 мл.;

фиолетовый базилик — 1 большой пучок;

петрушка — 1 большой пучок.

Аджика в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры, сладкий и острый перец промыть, очистить от плодоножек и семян. Вместе с чесноком пропустить через мясорубку. Переложить овощную массу в кастрюлю, довести до кипения и варить на слабом огне 50–60 минут, периодически помешивая. Добавить измельченную петрушку и базилик, соль, сахар и подсолнечное масло. Перемешать и варить ещё 15–20 минут. Добавить уксус, проварить 3 минуты и сразу разложить аджику в сухие стерилизованные банки. Герметично закрыть, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

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