Гостра аджика з помідорів на зиму: насичений соус із часником і перцем

Аджика "Кобра" на зиму: знадобиться 5 кг помідорів та 250 г перцю
Ua ru
9 жовтня 2026 01:04
Аджика "Кобра". Фото: кадр з відео.
Така аджика виходить ароматною та по-справжньому гострою. Її зручно подавати до м’яса, картоплі, каш і гарнірів, а кількість гострого перцю можна змінювати відповідно до власних уподобань.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — 5 кг;
- солодкий перець — 1,5 кг;
- гострий перець — 250 г;
- часник — 400 г;
- цукор — 250 г;
- сіль — 140 г;
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування
- Помідори, солодкий і гострий перець підготувати та нарізати шматочками.
- Часник очистити. Гострий перець можна залишити з насінням для більш пекучого смаку або видалити його.
- Пропустити всі овочі та часник через м’ясорубку.
- Додати цукор, сіль і оцет, перемішати та поставити на вогонь.
- Уварювати аджику 30–40 хвилин на помірному вогні, періодично помішуючи.
- Гарячу масу розкласти в чисті півлітрові банки та герметично закрити кришками. Залишити до повного охолодження.
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