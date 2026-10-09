Гостра аджика з помідорів на зиму: насичений соус із часником і перцем

Аджика "Кобра". Фото: кадр з відео.

Така аджика виходить ароматною та по-справжньому гострою. Її зручно подавати до м’яса, картоплі, каш і гарнірів, а кількість гострого перцю можна змінювати відповідно до власних уподобань.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — 5 кг;

солодкий перець — 1,5 кг;

гострий перець — 250 г;

часник — 400 г;

цукор — 250 г;

сіль — 140 г;

оцет 9% — 100 мл.

Приготування аджики. Фото: кадр з відео.

Спосіб приготування

Помідори, солодкий і гострий перець підготувати та нарізати шматочками. Часник очистити. Гострий перець можна залишити з насінням для більш пекучого смаку або видалити його. Пропустити всі овочі та часник через м’ясорубку. Додати цукор, сіль і оцет, перемішати та поставити на вогонь. Уварювати аджику 30–40 хвилин на помірному вогні, періодично помішуючи. Гарячу масу розкласти в чисті півлітрові банки та герметично закрити кришками. Залишити до повного охолодження.

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