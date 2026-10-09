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Головна Смак Аджика "Кобра" на зиму: знадобиться 5 кг помідорів та 250 г перцю

Аджика "Кобра" на зиму: знадобиться 5 кг помідорів та 250 г перцю

Ua ru
9 жовтня 2026 01:04
Гостра аджика з помідорів на зиму: насичений соус із часником і перцем
Аджика "Кобра". Фото: кадр з відео.

Така аджика виходить ароматною та по-справжньому гострою. Її зручно подавати до м’яса, картоплі, каш і гарнірів, а кількість гострого перцю можна змінювати відповідно до власних уподобань.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 5 кг;
  • солодкий перець — 1,5 кг;
  • гострий перець — 250 г;
  • часник — 400 г;
  • цукор — 250 г;
  • сіль — 140 г;
  • оцет 9% — 100 мл.
гостра аджика на зиму
Приготування аджики. Фото: кадр з відео. 

Спосіб приготування

  1. Помідори, солодкий і гострий перець підготувати та нарізати шматочками.
  2. Часник очистити. Гострий перець можна залишити з насінням для більш пекучого смаку або видалити його.
  3. Пропустити всі овочі та часник через м’ясорубку.
  4. Додати цукор, сіль і оцет, перемішати та поставити на вогонь.
  5. Уварювати аджику 30–40 хвилин на помірному вогні, періодично помішуючи.
  6. Гарячу масу розкласти в чисті півлітрові банки та герметично закрити кришками. Залишити до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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