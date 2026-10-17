Домашній паштет із сала та курки: ситна закуска з овочами

Заготовка з сала на зиму: така баночка полегшить життя кожній господині
Ua ru
17 жовтня 2026 01:04
Заготовка з сала. Фото: gospodynka.com.ua
Ця домашня закуска поєднує доступні інгредієнти та підходить для ситних бутербродів. Запечений солодкий перець додає приємного аромату, а обсмажена цибуля пом’якшує смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- сало — 5 кг;
- куряче м’ясо — 1300 г;
- морква — 1 кг;
- цибуля — 1 кг;
- болгарський перець — 1 кг;
- овочева приправа — 120 г;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Сало очистити від залишків шкірки, нарізати й разом із курячим м’ясом пропустити через м’ясорубку.
- Моркву також подрібнити. Цибулю нарізати, обсмажити до м’якості та перекрутити.
- Перець запекти за температури 220 °C протягом 30–40 хвилин.
- Перекласти в пакет на 30 хвилин, потім зняти шкірку, видалити насіння й подрібнити.
- Додати до м’ясної суміші разом із процідженим соком.
- Приправити, враховуючи солоність сала та овочевої суміші.
- Розкласти готову суміш у порції та заморозити.
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