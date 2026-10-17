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Головна Смак Заготовка з сала на зиму: така баночка полегшить життя кожній господині

Заготовка з сала на зиму: така баночка полегшить життя кожній господині

Ua ru
17 жовтня 2026 01:04
Домашній паштет із сала та курки: ситна закуска з овочами
Заготовка з сала. Фото: gospodynka.com.ua

Ця домашня закуска поєднує доступні інгредієнти та підходить для ситних бутербродів. Запечений солодкий перець додає приємного аромату, а обсмажена цибуля пом’якшує смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • сало — 5 кг;
  • куряче м’ясо — 1300 г;
  • морква — 1 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • болгарський перець — 1 кг;
  • овочева приправа — 120 г;
  • сіль — до смаку.
рецепт паштета з сала
Паштет з сала. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сало очистити від залишків шкірки, нарізати й разом із курячим м’ясом пропустити через м’ясорубку.
  2. Моркву також подрібнити. Цибулю нарізати, обсмажити до м’якості та перекрутити.
  3. Перець запекти за температури 220 °C протягом 30–40 хвилин.
  4. Перекласти в пакет на 30 хвилин, потім зняти шкірку, видалити насіння й подрібнити.
  5. Додати до м’ясної суміші разом із процідженим соком.
  6. Приправити, враховуючи солоність сала та овочевої суміші.
  7. Розкласти готову суміш у порції та заморозити.

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сало консервація рецепт заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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