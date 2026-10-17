Домашній паштет із сала та курки: ситна закуска з овочами

Заготовка з сала. Фото: gospodynka.com.ua

Ця домашня закуска поєднує доступні інгредієнти та підходить для ситних бутербродів. Запечений солодкий перець додає приємного аромату, а обсмажена цибуля пом’якшує смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сало — 5 кг;

куряче м’ясо — 1300 г;

морква — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

болгарський перець — 1 кг;

овочева приправа — 120 г;

сіль — до смаку.

Паштет з сала. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Сало очистити від залишків шкірки, нарізати й разом із курячим м’ясом пропустити через м’ясорубку. Моркву також подрібнити. Цибулю нарізати, обсмажити до м’якості та перекрутити. Перець запекти за температури 220 °C протягом 30–40 хвилин. Перекласти в пакет на 30 хвилин, потім зняти шкірку, видалити насіння й подрібнити. Додати до м’ясної суміші разом із процідженим соком. Приправити, враховуючи солоність сала та овочевої суміші. Розкласти готову суміш у порції та заморозити.

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