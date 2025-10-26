Які страви псуються не так швидко — поради для блекаутів

Жінка біля холодильника. Фото: Freepik

В умовах, коли світло може зникнути будь-якої миті, питання зберігання продуктів знову стало актуальним. Саме тому важливо знати, які продукти й готові страви зберігаються довше без холодильника, щоб під час блекаутів не залишитися голодними та не викидати зіпсовану їжу.

Новини.LIVE розкажуть, як робити запаси продуктів під час відключення світа.

Що варто знати про зберігання їжі без холодильника

Перш за все — безпека. Головне правило: будь-яка страва, що містить молочні продукти, м’ясо, рибу чи яйця, починає псуватися вже через кілька годин при кімнатній температурі. Тому потрібно заздалегідь підготувати продукти, які не бояться відсутності холоду, або перетворити швидкопсувні на більш стійкі.

Продукти в холодильнику. Фото: Freepik

Найкраще під час блекаутів готувати просту, калорійну та поживну їжу, яка не вимагає постійного охолодження — каші, тушковані овочі, консервації, запіканки, страви із круп, бобових чи овочів, що не містять вершків, майонезу чи м’яса.

Страви, які зберігаються довше

Каші на воді або рослинному маслі. Гречана, рисова, пшоняна або булгурова каша з ложкою олії може стояти до 2 діб без холодильника, якщо зберігати її у щільно закритому контейнері.

Порада: готуйте трохи густішу кашу — вона менше вбирає вологу, тому не закисає.

Тушковані овочі та рагу без м’яса. Овочі, обсмажені з невеликою кількістю олії, зберігаються 1–2 дні, особливо якщо додати томати або лимонний сік — вони природні консерванти.

Добре стоять баклажани, морква, капуста, перець, цибуля, квасоля.

Смажена або тушкована картопля. Якщо не додавати м’ясо, вершки або соус, така страва може протриматися добу при кімнатній температурі. Для подовження терміну — накрити чистою тканиною, щоб не накопичувався конденсат.

Домашній хліб, коржі, млинці без начинки. Випічка на олії без яєць та молока стоїть 2–3 дні без змін смаку. Особливо довго зберігаються коржі з пшеничного чи житнього борошна.

Консерви, паштети, тушкованка. Це стратегічний запас під час відключень. Вони не псуються навіть без холодильника, якщо зберігаються в темному місці.

Розкриту банку краще з’їсти одразу або перенести залишок у чистий посуд і зберігати на балконі.

Квашені овочі — капуста, огірки, помідори. Квашення — природний спосіб консервації. Навіть без холодильника вони зберігаються до тижня, якщо стоять у прохолодному приміщенні.

Солодка випічка без крему. Домашні кекси, печиво, пироги на олії або воді не псуються кілька днів. Головне — не накривати герметично, а просто тримати під рушником, щоб не з’явився конденсат.

Зернові батончики, сухофрукти, горіхи. Ідеальна "енергетична" їжа під час тривалих блекаутів. Вони не бояться перепадів температури й не псуються тижнями.

Страви, які псуються найшвидше

Салати з майонезом, вершками, яйцями чи рибою — вже через 2–3 години при кімнатній температурі можуть бути небезпечними.

Варене м’ясо, котлети, риба — максимум 5–6 годин.

Супи, борщі, кремові страви — швидко закисають, особливо якщо накриті кришкою.

Сир, вершкове масло, молоко — бажано одразу перенести на балкон або в термопакет із льодом.

Як подовжити свіжість страв

Зберігайте їжу у скляних або емальованих ємностях із кришкою, а не в металевих.

Уникайте герметичних пакетів — у них утворюється конденсат.

Для тимчасового охолодження можна використовувати пляшки з замороженою водою або автомобільний холодильник.

Якщо є можливість, поставте їжу на балкон або в комору — навіть температура +10°C допоможе зберегти продукти довше.

Додайте лимонний сік або оцет у готові страви — вони природно уповільнюють псування.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Що варто мати про запаси

Під час блекаутів у пригоді стануть продукти, які не потребують приготування або легко готуються навіть без електрики:

крупи швидкого приготування (вівсянка, булгур, кус-кус);

сухе молоко, какао, чай;

хлібці, крекери, сухарі;

консервовані бобові, кукурудза, тунець;

м’ясні або овочеві паштети;

мед, варення, горіхи, родзинки.

Порада наприкінці

Не намагайтеся зберігати все — краще готувати менше, але частіше. Страви, приготовлені "на день", залишаються свіжими й безпечними навіть за відсутності світла. А ще можна скористатися старим принципом наших бабусь: "Не холодильник береже їжу, а розумна господиня".

