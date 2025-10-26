Какие блюда портятся не так быстро — советы для блэкаутов

Женщина возле холодильника. Фото: Freepik

В условиях, когда свет может исчезнуть в любой момент, вопрос хранения продуктов снова стал актуальным. Именно поэтому важно знать, какие продукты и готовые блюда хранятся дольше без холодильника, чтобы во время блэкаутов не остаться голодными и не выбрасывать испорченную еду.

Новини.LIVE расскажут, как делать запасы продуктов во время отключения света.

Реклама

Читайте также:

Что стоит знать о хранении пищи без холодильника

Прежде всего — безопасность. Главное правило: любое блюдо, содержащее молочные продукты, мясо, рыбу или яйца, начинает портиться уже через несколько часов при комнатной температуре. Поэтому нужно заранее подготовить продукты, которые не боятся отсутствия холода, или превратить скоропортящиеся на более устойчивые.

Продукты в холодильнике. Фото: Freepik

Лучше всего во время блэкаутов готовить простую, калорийную и питательную пищу, которая не требует постоянного охлаждения — каши, тушеные овощи, консервации, запеканки, блюда из круп, бобовых или овощей, не содержащие сливок, майонеза или мяса.

Блюда, которые хранятся дольше

Каши на воде или растительном масле. Гречневая, рисовая, пшенная или булгуровая каша с ложкой масла может стоять до 2 суток без холодильника, если хранить ее в плотно закрытом контейнере.

Совет: готовьте кашу чуть гуще — она меньше впитывает влагу, поэтому не закисает.

Тушеные овощи и рагу без мяса. Овощи, обжаренные с небольшим количеством масла, хранятся 1-2 дня, особенно если добавить томаты или лимонный сок — они природные консерванты.

Хорошо стоят баклажаны, морковь, капуста, перец, лук, фасоль.

Жареный или тушеный картофель. Если не добавлять мясо, сливки или соус, такое блюдо может продержаться сутки при комнатной температуре. Для продления срока — накрыть чистой тканью, чтобы не скапливался конденсат.

Домашний хлеб, лепешки, блины без начинки. Выпечка на масле без яиц и молока стоит 2-3 дня без изменений вкуса. Особенно долго хранятся лепешки из пшеничной или ржаной муки.

Консервы, паштеты, тушенка. Это стратегический запас во время отключений. Они не портятся даже без холодильника, если хранятся в темном месте.

Вскрытую банку лучше съесть сразу или перенести остаток в чистую посуду и хранить на балконе.

Квашеные овощи — капуста, огурцы, помидоры. Квашение — естественный способ консервации. Даже без холодильника они хранятся до недели, если стоят в прохладном помещении.

Сладкая выпечка без крема. Домашние кексы, печенье, пироги на масле или воде не портятся несколько дней. Главное — не накрывать герметично, а просто держать под полотенцем, чтобы не появился конденсат.

Зерновые батончики, сухофрукты, орехи. Идеальная "энергетическая" еда во время длительных блэкаутов. Они не боятся перепадов температуры и не портятся неделями.

Блюда, которые портятся быстрее всего

Салаты с майонезом, сливками, яйцами или рыбой — уже через 2-3 часа при комнатной температуре могут быть опасными.

Вареное мясо, котлеты, рыба — максимум 5-6 часов.

Супы, борщи, кремовые блюда — быстро закисают, особенно если накрыты крышкой.

Сыр, сливочное масло, молоко — желательно сразу перенести на балкон или в термопакет со льдом.

Как продлить свежесть блюд

Храните еду в стеклянных или эмалированных емкостях с крышкой, а не в металлических.

Избегайте герметичных пакетов — в них образуется конденсат.

Для временного охлаждения можно использовать бутылки с замороженной водой или автомобильный холодильник.

Если есть возможность, поставьте еду на балкон или в кладовку — даже температура +10°C поможет сохранить продукты дольше.

Добавьте лимонный сок или уксус в готовые блюда — они естественно замедляют порчу.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Что стоит иметь в запасах

Во время блэкаутов пригодятся продукты, которые не требуют приготовления или легко готовятся даже без электричества:

крупы быстрого приготовления (овсянка, булгур, кус-кус);

сухое молоко, какао, чай;

хлебцы, крекеры, сухари;

консервированные бобовые, кукуруза, тунец;

мясные или овощные паштеты;

мед, варенье, орехи, изюм.

Совет в конце

Не пытайтесь хранить все — лучше готовить меньше, но чаще. Блюда, приготовленные "на день", остаются свежими и безопасными даже при отсутствии света. А еще можно воспользоваться старым принципом наших бабушек: "Не холодильник бережет еду, а умная хозяйка".

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.