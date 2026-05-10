Яскравий хрусткий весняний салат: знадобиться капуста, перець та огірок

Салат з овочами.

Цей яскравий салат підкорює своєю свіжістю, соковитістю та приємним хрускотом. Поєднання капусти, огірків, моркви та болгарського перцю робить його не лише смачним, а й дуже апетитним на вигляд. Ароматна заправка з часником і спеціями додає особливої пікантності. Ідеальний варіант для легкої вечері, шашлику або щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста — 200 г;

болгарський перець — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

огірки — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

паприка або червоний перець — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

часник — 2 зубчики;

олія — 2 ст. л.;

оцет 9% — 2 ч. л.;

петрушка та кріп — за смаком.

Приготування салату.

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, перець нарізати соломкою, огірки — півкільцями, а моркву натерти на тертці. Усі овочі перекласти в миску, додати сіль і злегка пом’яти руками. Залишити на 20 хвилин, після чого злити зайву рідину. Додати паприку, чорний перець, цукор і натертий часник. Олію добре розігріти та вилити на спеції. Додати оцет, подрібнену зелень і все ретельно перемішати. Перед подачею дати салату трохи настоятися.

