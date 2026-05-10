Яскравий хрусткий весняний салат: знадобиться капуста, перець та огірок
Дата публікації: 10 травня 2026 15:44
Салат з овочами. Фото: кадр з відео
Цей яскравий салат підкорює своєю свіжістю, соковитістю та приємним хрускотом. Поєднання капусти, огірків, моркви та болгарського перцю робить його не лише смачним, а й дуже апетитним на вигляд. Ароматна заправка з часником і спеціями додає особливої пікантності. Ідеальний варіант для легкої вечері, шашлику або щоденного меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста — 200 г;
- болгарський перець — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- паприка або червоний перець — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- часник — 2 зубчики;
- олія — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ч. л.;
- петрушка та кріп — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, перець нарізати соломкою, огірки — півкільцями, а моркву натерти на тертці.
- Усі овочі перекласти в миску, додати сіль і злегка пом’яти руками.
- Залишити на 20 хвилин, після чого злити зайву рідину. Додати паприку, чорний перець, цукор і натертий часник.
- Олію добре розігріти та вилити на спеції. Додати оцет, подрібнену зелень і все ретельно перемішати. Перед подачею дати салату трохи настоятися.
