Яркий хрустящий весенний салат: понадобится капуста, перец и огурец
Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 15:44
Салат с овощами. Фото: кадр из видео
Этот яркий салат покоряет своей свежестью, сочностью и приятным хрустом. Сочетание капусты, огурцов, моркови и болгарского перца делает его не только вкусным, но и очень аппетитным на вид. Ароматная заправка с чесноком и специями добавляет особую пикантность. Идеальный вариант для легкого ужина, шашлыка или ежедневного меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новони.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста — 200 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- паприка или красный перец — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ч. л.;
- петрушка и укроп — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, перец нарезать соломкой, огурцы — полукольцами, а морковь натереть на терке.
- Все овощи переложить в миску, добавить соль и слегка помять руками.
- Оставить на 20 минут, после чего слить лишнюю жидкость. Добавить паприку, черный перец, сахар и натертый чеснок.
- Масло хорошо разогреть и вылить на специи. Добавить уксус, измельченную зелень и все тщательно перемешать. Перед подачей дать салату немного настояться.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Реклама