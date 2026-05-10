Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Яркий хрустящий весенний салат: понадобится капуста, перец и огурец

Яркий хрустящий весенний салат: понадобится капуста, перец и огурец

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 15:44
Яркий хрустящий весенний салат: понадобится капуста, перец и огурец
Салат с овощами. Фото: кадр из видео

Этот яркий салат покоряет своей свежестью, сочностью и приятным хрустом. Сочетание капусты, огурцов, моркови и болгарского перца делает его не только вкусным, но и очень аппетитным на вид. Ароматная заправка с чесноком и специями добавляет особую пикантность. Идеальный вариант для легкого ужина, шашлыка или ежедневного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новони.LIVE.

Вам понадобится:

  • капуста — 200 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • паприка или красный перец — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ч. л.;
  • петрушка и укроп — по вкусу.
рецепт овочевого салату
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, перец нарезать соломкой, огурцы — полукольцами, а морковь натереть на терке.
  2. Все овощи переложить в миску, добавить соль и слегка помять руками.
  3. Оставить на 20 минут, после чего слить лишнюю жидкость. Добавить паприку, черный перец, сахар и натертый чеснок.
  4. Масло хорошо разогреть и вылить на специи. Добавить уксус, измельченную зелень и все тщательно перемешать. Перед подачей дать салату немного настояться.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

овощи салат рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации