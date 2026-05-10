Яркий хрустящий весенний салат: понадобится капуста, перец и огурец

Этот яркий салат покоряет своей свежестью, сочностью и приятным хрустом. Сочетание капусты, огурцов, моркови и болгарского перца делает его не только вкусным, но и очень аппетитным на вид. Ароматная заправка с чесноком и специями добавляет особую пикантность. Идеальный вариант для легкого ужина, шашлыка или ежедневного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новони.LIVE.

Вам понадобится:

капуста — 200 г;

болгарский перец — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

огурцы — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

паприка или красный перец — 1 ч. л.;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

масло — 2 ст. л.;

уксус 9% — 2 ч. л.;

петрушка и укроп — по вкусу.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, перец нарезать соломкой, огурцы — полукольцами, а морковь натереть на терке. Все овощи переложить в миску, добавить соль и слегка помять руками. Оставить на 20 минут, после чего слить лишнюю жидкость. Добавить паприку, черный перец, сахар и натертый чеснок. Масло хорошо разогреть и вылить на специи. Добавить уксус, измельченную зелень и все тщательно перемешать. Перед подачей дать салату немного настояться.

