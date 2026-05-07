Салат Татьяна: вкусная весенняя альтернатива Оливье

Если хочется чего-то более легкого и свежего вместо классического "Оливье", этот салат станет отличной альтернативой. Сочетание свежих огурцов, зелени, яиц и маслин делает блюдо нежным, сочным и очень весенним. Готовится всего за несколько минут из простых продуктов. Именно тот рецепт, который быстро становится любимым в сезон свежих овощей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

огурцы свежие — 1-2 шт.;

маслины — 150-180 г;

кукуруза консервированная — 180 г;

петрушка — 1 пучок;

зеленый лук — 1 пучок;

йогурт или сметана — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления

Отваренные яйца и свежие огурцы нарезать кубиками. Маслины нарезать кружочками, добавить кукурузу, измельченную петрушку и зеленый лук. Заправить салат йогуртом или сметаной с майонезом и хорошо перемешать. По желанию майонез можно заменить смесью йогурта, горчицы и лимонного сока.

