Салат Татьяна: вкусная весенняя альтернатива Оливье

Салат "Татьяна": вкусная весенняя альетрантива "Оливье"
Дата публикации 7 мая 2026 21:44
Салат "Татьяна". Фото: gospodynka.com.ua
Если хочется чего-то более легкого и свежего вместо классического "Оливье", этот салат станет отличной альтернативой. Сочетание свежих огурцов, зелени, яиц и маслин делает блюдо нежным, сочным и очень весенним. Готовится всего за несколько минут из простых продуктов. Именно тот рецепт, который быстро становится любимым в сезон свежих овощей.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- огурцы свежие — 1-2 шт.;
- маслины — 150-180 г;
- кукуруза консервированная — 180 г;
- петрушка — 1 пучок;
- зеленый лук — 1 пучок;
- йогурт или сметана — 1 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Отваренные яйца и свежие огурцы нарезать кубиками.
- Маслины нарезать кружочками, добавить кукурузу, измельченную петрушку и зеленый лук.
- Заправить салат йогуртом или сметаной с майонезом и хорошо перемешать.
- По желанию майонез можно заменить смесью йогурта, горчицы и лимонного сока.
