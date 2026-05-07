Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Татьяна": вкусная весенняя альетрантива "Оливье"

Салат "Татьяна": вкусная весенняя альетрантива "Оливье"

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 21:44
Салат Татьяна: вкусная весенняя альтернатива Оливье
Салат "Татьяна". Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется чего-то более легкого и свежего вместо классического "Оливье", этот салат станет отличной альтернативой. Сочетание свежих огурцов, зелени, яиц и маслин делает блюдо нежным, сочным и очень весенним. Готовится всего за несколько минут из простых продуктов. Именно тот рецепт, который быстро становится любимым в сезон свежих овощей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • огурцы свежие — 1-2 шт.;
  • маслины — 150-180 г;
  • кукуруза консервированная — 180 г;
  • петрушка — 1 пучок;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • йогурт или сметана — 1 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.
рецепт смачного салату
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Отваренные яйца и свежие огурцы нарезать кубиками.
  2. Маслины нарезать кружочками, добавить кукурузу, измельченную петрушку и зеленый лук.
  3. Заправить салат йогуртом или сметаной с майонезом и хорошо перемешать.
  4. По желанию майонез можно заменить смесью йогурта, горчицы и лимонного сока.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт оливье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации