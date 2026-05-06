Салат "Киевский весенний" за 5 минут: простое и легкое блюдо на ужин

Дата публикации 6 мая 2026 13:54
Салат "Киевский весенний". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящий вкус весны в одной миске. Свежие овощи, ароматная зелень и нежные яйца создают легкое, но в то же время сытное блюдо. Готовится буквально за несколько минут, без лишних хлопот и сложных ингредиентов. Идеальный вариант, когда хочется чего-то свежего, хрустящего и по-домашнему вкусного.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 0,5 кочана;
  • огурцы свежие — 3 шт.;
  • редис — 5-6 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — 1 большой пучок;
  • яйца вареные — 5 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • сметана или растительное масло — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать и переложить в большую миску. Добавить нарезанные огурцы и редис.
  2. Добавить измельченный зеленый лук и укроп, перемешать. Яйца нарезать кусочками и добавить к салату.
  3. Посолить, поперчить по вкусу и осторожно перемешать. Заправить сметаной или растительным маслом перед подачей.

Юлия Щербак
