Салат "Киевский весенний" за 5 минут: простое и легкое блюдо на ужин
Дата публикации 6 мая 2026 13:54
Салат "Киевский весенний". Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — настоящий вкус весны в одной миске. Свежие овощи, ароматная зелень и нежные яйца создают легкое, но в то же время сытное блюдо. Готовится буквально за несколько минут, без лишних хлопот и сложных ингредиентов. Идеальный вариант, когда хочется чего-то свежего, хрустящего и по-домашнему вкусного.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 0,5 кочана;
- огурцы свежие — 3 шт.;
- редис — 5-6 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — 1 большой пучок;
- яйца вареные — 5 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- сметана или растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать и переложить в большую миску. Добавить нарезанные огурцы и редис.
- Добавить измельченный зеленый лук и укроп, перемешать. Яйца нарезать кусочками и добавить к салату.
- Посолить, поперчить по вкусу и осторожно перемешать. Заправить сметаной или растительным маслом перед подачей.
