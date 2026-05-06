Салат "Киевский весенний" за 5 минут: простое и легкое блюдо на ужин

Салат "Киевский весенний". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящий вкус весны в одной миске. Свежие овощи, ароматная зелень и нежные яйца создают легкое, но в то же время сытное блюдо. Готовится буквально за несколько минут, без лишних хлопот и сложных ингредиентов. Идеальный вариант, когда хочется чего-то свежего, хрустящего и по-домашнему вкусного.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая капуста — 0,5 кочана;

огурцы свежие — 3 шт.;

редис — 5-6 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — 1 большой пучок;

яйца вареные — 5 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

сметана или растительное масло — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать и переложить в большую миску. Добавить нарезанные огурцы и редис. Добавить измельченный зеленый лук и укроп, перемешать. Яйца нарезать кусочками и добавить к салату. Посолить, поперчить по вкусу и осторожно перемешать. Заправить сметаной или растительным маслом перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".