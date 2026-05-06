Салат "Київський весняний" за 5 хвилин: проста та легка страва на вечерю
Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 13:54
Салат "Київський весняний". Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат — справжній смак весни в одній мисці. Свіжі овочі, ароматна зелень і ніжні яйця створюють легку, але водночас ситну страву. Готується буквально за кілька хвилин, без зайвих клопотів і складних інгредієнтів. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось свіжого, хрусткого і по-домашньому смачного.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 0,5 качана;
- огірки свіжі — 3 шт.;
- редиска — 5–6 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- кріп — 1 великий пучок;
- яйця варені — 5 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- сметана або олія — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати і перекласти у велику миску. Додати нарізані огірки та редиску.
- Додати подрібнену зелену цибулю і кріп, перемішати. Яйця нарізати шматочками і додати до салату.
- Посолити, поперчити за смаком і обережно перемішати. Заправити сметаною або олією перед подачею.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама