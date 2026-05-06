Головна Смак

Салат "Київський весняний" за 5 хвилин: проста та легка страва на вечерю

Дата публікації: 6 травня 2026 13:54
Салат "Київський весняний". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжній смак весни в одній мисці. Свіжі овочі, ароматна зелень і ніжні яйця створюють легку, але водночас ситну страву. Готується буквально за кілька хвилин, без зайвих клопотів і складних інгредієнтів. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось свіжого, хрусткого і по-домашньому смачного.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода капуста — 0,5 качана;
  • огірки свіжі — 3 шт.;
  • редиска — 5–6 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — 1 великий пучок;
  • яйця варені — 5 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • сметана або олія — за смаком.
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати і перекласти у велику миску. Додати нарізані огірки та редиску.
  2. Додати подрібнену зелену цибулю і кріп, перемішати. Яйця нарізати шматочками і додати до салату.
  3. Посолити, поперчити за смаком і обережно перемішати. Заправити сметаною або олією перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
