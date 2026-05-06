Салат "Київський весняний" за 5 хвилин: проста та легка страва на вечерю

Салат "Київський весняний". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжній смак весни в одній мисці. Свіжі овочі, ароматна зелень і ніжні яйця створюють легку, але водночас ситну страву. Готується буквально за кілька хвилин, без зайвих клопотів і складних інгредієнтів. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось свіжого, хрусткого і по-домашньому смачного.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода капуста — 0,5 качана;

огірки свіжі — 3 шт.;

редиска — 5–6 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

кріп — 1 великий пучок;

яйця варені — 5 шт.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

сметана або олія — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати і перекласти у велику миску. Додати нарізані огірки та редиску. Додати подрібнену зелену цибулю і кріп, перемішати. Яйця нарізати шматочками і додати до салату. Посолити, поперчити за смаком і обережно перемішати. Заправити сметаною або олією перед подачею.

