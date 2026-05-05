Редиска "по-польськи": топовий рецепт, який хочеться готувати поки сезон

Дата публікації: 5 травня 2026 13:44
Редиска "по-польськи". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня знахідка для весняного сезону, коли редиска найсоковитіша і найсмачніша. Просте поєднання інгредієнтів розкривається зовсім по-новому завдяки ароматній заправці з оливкової олії та винного оцту. Легка гострота редиски, пікантність цибулі та ніжний аромат кунжуту створюють ідеальний баланс.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 200–300 г;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • петрушка — пучок;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • кунжут білий і чорний — по 0,5 ч. л.;
  • оцет винний — 1 ч. л.;
  • олія оливкова — 80 мл.
рецепт салату з редискою
Салат з редискою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Редиску нарізати тонкими скибками, додати нарізану цибулю, подрібнену петрушку та часник.
  2. Додати сіль, паприку, кунжут, оцет і оливкову олію, ретельно перемішати.
  3. Поставити салат у холодильник на кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
