Редиска "по-польськи": топовий рецепт, який хочеться готувати поки сезон
Дата публікації: 5 травня 2026 13:44
Цей салат — справжня знахідка для весняного сезону, коли редиска найсоковитіша і найсмачніша. Просте поєднання інгредієнтів розкривається зовсім по-новому завдяки ароматній заправці з оливкової олії та винного оцту. Легка гострота редиски, пікантність цибулі та ніжний аромат кунжуту створюють ідеальний баланс.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 200–300 г;
- цибуля червона — 1 шт.;
- петрушка — пучок;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- кунжут білий і чорний — по 0,5 ч. л.;
- оцет винний — 1 ч. л.;
- олія оливкова — 80 мл.
Спосіб приготування
- Редиску нарізати тонкими скибками, додати нарізану цибулю, подрібнену петрушку та часник.
- Додати сіль, паприку, кунжут, оцет і оливкову олію, ретельно перемішати.
- Поставити салат у холодильник на кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.
