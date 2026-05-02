Всі будуть просити цей рецепт: неймовірно смачний салат із редиски з тунцем

Редиска та тунець. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат ідеально поєднує свіжість і ситність в одній страві. Хрумка редиска, ніжні яйця та соковитий тунець створюють гармонійний смак без складних заправок. Готується буквально за кілька хвилин із доступних продуктів. Чудовий варіант для легкої вечері або швидкого обіду.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — за смаком;

огірок — 1 шт.;

зелена цибуля — невеликий пучок;

тунець в олії — 1 банка;

яйця варені — 2–3 шт.;

сіль — за смаком;

перець чорний — за бажанням.

Салат з редискою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Редиску та огірок нарізати тонкими кружечками. Додати подрібнену зелену цибулю. Яйця нарізати шматочками і додати до овочів. Ввести тунець разом з олією, акуратно перемішати. Посолити, додати перець і залишити на кілька хвилин, щоб салат настоявся.

