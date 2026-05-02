Главная Вкус Все будут просить этот рецепт: невероятно вкусный салат из редиса с тунцом

Все будут просить этот рецепт: невероятно вкусный салат из редиса с тунцом

Дата публикации 2 мая 2026 12:04
Все будут просить этот рецепт: невероятно вкусный салат из редиса с тунцом
Редиска и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат идеально сочетает свежесть и сытность в одном блюде. Хрустящий редис, нежные яйца и сочный тунец создают гармоничный вкус без сложных заправок. Готовится буквально за несколько минут из доступных продуктов. Отличный вариант для легкого ужина или быстрого обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редиска — по вкусу;
  • огурец — 1 шт.;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • тунец в масле — 1 банка;
  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по желанию.
рецепт салату з редиски
Салат с редисом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Редис и огурец нарезать тонкими кружочками. Добавить измельченный зеленый лук.
  2. Яйца нарезать кусочками и добавить к овощам. Ввести тунец вместе с маслом, аккуратно перемешать.
  3. Посолить, добавить перец и оставить на несколько минут, чтобы салат настоялся.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат редиска тунец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
