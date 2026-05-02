Все будут просить этот рецепт: невероятно вкусный салат из редиса с тунцом

Редиска и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат идеально сочетает свежесть и сытность в одном блюде. Хрустящий редис, нежные яйца и сочный тунец создают гармоничный вкус без сложных заправок. Готовится буквально за несколько минут из доступных продуктов. Отличный вариант для легкого ужина или быстрого обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редиска — по вкусу;

огурец — 1 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

тунец в масле — 1 банка;

яйца вареные — 2-3 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный — по желанию.

Салат с редисом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Редис и огурец нарезать тонкими кружочками. Добавить измельченный зеленый лук. Яйца нарезать кусочками и добавить к овощам. Ввести тунец вместе с маслом, аккуратно перемешать. Посолить, добавить перец и оставить на несколько минут, чтобы салат настоялся.

