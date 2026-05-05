Редиска "по-польски": топовый рецепт, который хочется готовить пока сезон

Дата публикации 5 мая 2026 13:44
Редиска "по-польски". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая находка для весеннего сезона, когда редис самый сочный и вкусный. Простое сочетание ингредиентов раскрывается совершенно по-новому благодаря ароматной заправке из оливкового масла и винного уксуса. Легкая острота редиса, пикантность лука и нежный аромат кунжута создают идеальный баланс.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 200-300 г;
  • лук красный — 1 шт.;
  • петрушка — пучок;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • кунжут белый и черный — по 0,5 ч. л.;
  • уксус винный — 1 ч. л.;
  • масло оливковое — 80 мл.
Салат с редисом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Редис нарезать тонкими ломтиками, добавить нарезанный лук, измельченную петрушку и чеснок.
  2. Добавить соль, паприку, кунжут, уксус и оливковое масло, тщательно перемешать.
  3. Поставить салат в холодильник на несколько минут, чтобы вкусы соединились.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
