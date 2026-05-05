Редиска "по-польски": топовый рецепт, который хочется готовить пока сезон

Редиска "по-польски". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая находка для весеннего сезона, когда редис самый сочный и вкусный. Простое сочетание ингредиентов раскрывается совершенно по-новому благодаря ароматной заправке из оливкового масла и винного уксуса. Легкая острота редиса, пикантность лука и нежный аромат кунжута создают идеальный баланс.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 200-300 г;

лук красный — 1 шт.;

петрушка — пучок;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 0,5 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

кунжут белый и черный — по 0,5 ч. л.;

уксус винный — 1 ч. л.;

масло оливковое — 80 мл.

Салат с редисом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Редис нарезать тонкими ломтиками, добавить нарезанный лук, измельченную петрушку и чеснок. Добавить соль, паприку, кунжут, уксус и оливковое масло, тщательно перемешать. Поставить салат в холодильник на несколько минут, чтобы вкусы соединились.

