Редиска "по-польски": топовый рецепт, который хочется готовить пока сезон
Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 13:44
Редиска "по-польски". Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — настоящая находка для весеннего сезона, когда редис самый сочный и вкусный. Простое сочетание ингредиентов раскрывается совершенно по-новому благодаря ароматной заправке из оливкового масла и винного уксуса. Легкая острота редиса, пикантность лука и нежный аромат кунжута создают идеальный баланс.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 200-300 г;
- лук красный — 1 шт.;
- петрушка — пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 0,5 ч. л.;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- кунжут белый и черный — по 0,5 ч. л.;
- уксус винный — 1 ч. л.;
- масло оливковое — 80 мл.
Способ приготовления
- Редис нарезать тонкими ломтиками, добавить нарезанный лук, измельченную петрушку и чеснок.
- Добавить соль, паприку, кунжут, уксус и оливковое масло, тщательно перемешать.
- Поставить салат в холодильник на несколько минут, чтобы вкусы соединились.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Реклама