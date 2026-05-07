Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Тетяна": смачна весняна альетрантива "Олів’є"

Салат "Тетяна": смачна весняна альетрантива "Олів’є"

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 21:44
Салат Тетяна: смачна весняна альтернатива Олів’є
Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться чогось легшого та свіжішого замість класичного "Олів’є", цей салат стане чудовою альтернативою. Поєднання свіжих огірків, зелені, яєць і маслин робить страву ніжною, соковитою та дуже весняною. Готується всього за кілька хвилин із простих продуктів. Саме той рецепт, який швидко стає улюбленим у сезон свіжих овочів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • огірки свіжі — 1–2 шт.;
  • маслини — 150–180 г;
  • кукурудза консервована — 180 г;
  • петрушка — 1 пучок;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • йогурт або сметана — 1 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.
рецепт смачного салату
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відварені яйця та свіжі огірки нарізати кубиками.
  2. Маслини нарізати кружечками, додати кукурудзу, подрібнену петрушку та зелену цибулю.
  3. Заправити салат йогуртом або сметаною з майонезом і добре перемішати.
  4. За бажанням майонез можна замінити сумішшю йогурту, гірчиці та лимонного соку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт олів'є
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації