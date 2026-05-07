Салат Тетяна: смачна весняна альтернатива Олів’є

Салат "Тетяна": смачна весняна альетрантива "Олів’є"
Дата публікації: 7 травня 2026 21:44
Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua
Якщо хочеться чогось легшого та свіжішого замість класичного "Олів’є", цей салат стане чудовою альтернативою. Поєднання свіжих огірків, зелені, яєць і маслин робить страву ніжною, соковитою та дуже весняною. Готується всього за кілька хвилин із простих продуктів. Саме той рецепт, який швидко стає улюбленим у сезон свіжих овочів.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- огірки свіжі — 1–2 шт.;
- маслини — 150–180 г;
- кукурудза консервована — 180 г;
- петрушка — 1 пучок;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- йогурт або сметана — 1 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Відварені яйця та свіжі огірки нарізати кубиками.
- Маслини нарізати кружечками, додати кукурудзу, подрібнену петрушку та зелену цибулю.
- Заправити салат йогуртом або сметаною з майонезом і добре перемішати.
- За бажанням майонез можна замінити сумішшю йогурту, гірчиці та лимонного соку.
