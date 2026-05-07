Салат Тетяна: смачна весняна альтернатива Олів’є

Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться чогось легшого та свіжішого замість класичного "Олів’є", цей салат стане чудовою альтернативою. Поєднання свіжих огірків, зелені, яєць і маслин робить страву ніжною, соковитою та дуже весняною. Готується всього за кілька хвилин із простих продуктів. Саме той рецепт, який швидко стає улюбленим у сезон свіжих овочів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

огірки свіжі — 1–2 шт.;

маслини — 150–180 г;

кукурудза консервована — 180 г;

петрушка — 1 пучок;

зелена цибуля — 1 пучок;

йогурт або сметана — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Відварені яйця та свіжі огірки нарізати кубиками. Маслини нарізати кружечками, додати кукурудзу, подрібнену петрушку та зелену цибулю. Заправити салат йогуртом або сметаною з майонезом і добре перемішати. За бажанням майонез можна замінити сумішшю йогурту, гірчиці та лимонного соку.

