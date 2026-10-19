Тонкі млинці на молоці та воді: простий рецепт без грудочок

Ідеальні тонкі млинці: знадобиться 250 мл води + 250 мл молока
Ua ru
19 жовтня 2026 05:04
Тонкі млинці. Фото: smachnenke.com.ua
Ці млинці чудово смакують зі сметаною, джемом або згущеним молоком. А якщо додати улюблену солону чи солодку начинку, можна перетворити їх на ситний сніданок або десерт.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 170 г;
- вода — 250 мл.;
- молоко — 250 мл.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- олія — 10 мл у тісто;
- олія — для змащування сковороди.
Спосіб приготування
- Збити яйця із сіллю та цукром. Просіяти борошно, поступово влити воду й перемішати вінчиком до однорідності.
- Додати яєчну суміш, олію та молоко, ретельно перемішати.
- Розігріти сковороду й злегка змастити олією.
- Виливати невеликі порції тіста, рівномірно розподіляючи його по поверхні.
- Смажити млинці з обох боків до легкої золотистості. Подавати теплими з улюбленими додатками.
- вершковим маслом і подавати теплими.
Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки".
Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.
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