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Головна Смак Ідеальні тонкі млинці: знадобиться 250 мл води + 250 мл молока

Ідеальні тонкі млинці: знадобиться 250 мл води + 250 мл молока

Ua ru
19 жовтня 2026 05:04
Тонкі млинці на молоці та воді: простий рецепт без грудочок
Тонкі млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Ці млинці чудово смакують зі сметаною, джемом або згущеним молоком. А якщо додати улюблену солону чи солодку начинку, можна перетворити їх на ситний сніданок або десерт.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 170 г;
  • вода — 250 мл.;
  • молоко — 250 мл.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • олія — 10 мл у тісто;
  • олія — для змащування сковороди.
рецепт тонких млинців
Млинець на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця із сіллю та цукром. Просіяти борошно, поступово влити воду й перемішати вінчиком до однорідності.
  2. Додати яєчну суміш, олію та молоко, ретельно перемішати.
  3. Розігріти сковороду й злегка змастити олією.
  4. Виливати невеликі порції тіста, рівномірно розподіляючи його по поверхні.
  5. Смажити млинці з обох боків до легкої золотистості. Подавати теплими з улюбленими додатками.
  1. вершковим маслом і подавати теплими.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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