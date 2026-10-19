Тонкі млинці на молоці та воді: простий рецепт без грудочок

Тонкі млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Ці млинці чудово смакують зі сметаною, джемом або згущеним молоком. А якщо додати улюблену солону чи солодку начинку, можна перетворити їх на ситний сніданок або десерт.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

борошно — 170 г;

вода — 250 мл.;

молоко — 250 мл.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

олія — 10 мл у тісто;

олія — для змащування сковороди.

Млинець на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця із сіллю та цукром. Просіяти борошно, поступово влити воду й перемішати вінчиком до однорідності. Додати яєчну суміш, олію та молоко, ретельно перемішати. Розігріти сковороду й злегка змастити олією. Виливати невеликі порції тіста, рівномірно розподіляючи його по поверхні. Смажити млинці з обох боків до легкої золотистості. Подавати теплими з улюбленими додатками.

вершковим маслом і подавати теплими.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки".

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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