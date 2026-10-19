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Главная Вкус Идеальные тонкие блины: понадобится 250 мл воды + 250 мл молока

Идеальные тонкие блины: понадобится 250 мл воды + 250 мл молока

Ua ru
19 октября 2026 05:04
Тонкие блины на молоке и воде: простой рецепт без комочков
Тонкие блины. Фото: smachnenke.com.ua

Эти блины прекрасно сочетаются со сметаной, джемом или сгущенным молоком. А если добавить любимую соленую или сладкую начинку, их можно превратить в сытный завтрак или десерт.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 170 г;
  • вода — 250 мл.;
  • молоко — 250 мл.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 10 мл в тесто;
  • растительное масло — для смазывания сковороды.
рецепт тонких млинців
Блин на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с солью и сахаром. Просеять муку, постепенно влить воду и перемешать венчиком до однородности.
  2. Добавить яичную смесь, масло и молоко, тщательно перемешать.
  3. Разогреть сковороду и слегка смазать маслом.
  4. Выливать небольшие порции теста, равномерно распределяя его по поверхности.
  5. Жарить блины с обеих сторон до легкого золотистого оттенка. Подавать теплыми с любимыми добавками.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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