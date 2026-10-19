Тонкие блины на молоке и воде: простой рецепт без комочков

Идеальные тонкие блины: понадобится 250 мл воды + 250 мл молока
Ua ru
19 октября 2026 05:04
Тонкие блины. Фото: smachnenke.com.ua
Эти блины прекрасно сочетаются со сметаной, джемом или сгущенным молоком. А если добавить любимую соленую или сладкую начинку, их можно превратить в сытный завтрак или десерт.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- мука — 170 г;
- вода — 250 мл.;
- молоко — 250 мл.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- растительное масло — 10 мл в тесто;
- растительное масло — для смазывания сковороды.
Способ приготовления
- Взбить яйца с солью и сахаром. Просеять муку, постепенно влить воду и перемешать венчиком до однородности.
- Добавить яичную смесь, масло и молоко, тщательно перемешать.
- Разогреть сковороду и слегка смазать маслом.
- Выливать небольшие порции теста, равномерно распределяя его по поверхности.
- Жарить блины с обеих сторон до легкого золотистого оттенка. Подавать теплыми с любимыми добавками.
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