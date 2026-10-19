Тонкие блины на молоке и воде: простой рецепт без комочков

Тонкие блины. Фото: smachnenke.com.ua

Эти блины прекрасно сочетаются со сметаной, джемом или сгущенным молоком. А если добавить любимую соленую или сладкую начинку, их можно превратить в сытный завтрак или десерт.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

мука — 170 г;

вода — 250 мл.;

молоко — 250 мл.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

растительное масло — 10 мл в тесто;

растительное масло — для смазывания сковороды.

Блин на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с солью и сахаром. Просеять муку, постепенно влить воду и перемешать венчиком до однородности. Добавить яичную смесь, масло и молоко, тщательно перемешать. Разогреть сковороду и слегка смазать маслом. Выливать небольшие порции теста, равномерно распределяя его по поверхности. Жарить блины с обеих сторон до легкого золотистого оттенка. Подавать теплыми с любимыми добавками.

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