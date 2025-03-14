Ідеальний салат із синьою цибулею до шашлику
Щоб шашлик розкрив свій смак ще більше, потрібен правильний салат. Цей рецепт із синьою цибулею, помідорами та лимонною заправкою ідеально підійде до будь-якого м’яса.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.
Вам знадобиться:
- синя цибуля — 2 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- болгарський перець — ½ шт. (якщо великий);
- петрушка — 10–20 г (або кінза, кріп, базилік);
- оливкова олія — 20 мл;
- сіль — 3 г;
- чорний мелений перець — 0,5 г;
- сік лимона або лайма — 10 мл;
- цедра половини лимона або лайма.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями, злегка розім’яти руками, щоб вона стала м’якшою та пустила сік.
Помідор нарізати невеликими кубиками, болгарський перець подрібнити тонкими смужками.
Зелень дрібно посікти, додати до овочів. Заправити салат оливковою олією, соком лимона, натертою цедрою, посолити та поперчити.
Ретельно перемішати та залишити на 5–10 хвилин для просочення смаків. Подається як легка закуска до шашлику, грильованого м’яса чи риби.
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