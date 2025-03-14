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Ідеальний салат із синьою цибулею до шашлику

14 березня 2025 00:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ідеальний салат із синьою цибулею до шашлику
Салат із синьою цибулею. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Щоб шашлик розкрив свій смак ще більше, потрібен правильний салат. Цей рецепт із синьою цибулею, помідорами та лимонною заправкою ідеально підійде до будь-якого м’яса.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс

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Вам знадобиться:

  • синя цибуля — 2 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • болгарський перець — ½ шт. (якщо великий);
  • петрушка — 10–20 г (або кінза, кріп, базилік);
  • оливкова олія — 20 мл;
  • сіль — 3 г;
  • чорний мелений перець — 0,5 г;
  • сік лимона або лайма — 10 мл;
  • цедра половини лимона або лайма.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, злегка розім’яти руками, щоб вона стала м’якшою та пустила сік.

смачний салат до шашлика з цибулею та перцем
Синя цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Помідор нарізати невеликими кубиками, болгарський перець подрібнити тонкими смужками.

смачний салат до шашлика з цибулею
Солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Зелень дрібно посікти, додати до овочів. Заправити салат оливковою олією, соком лимона, натертою цедрою, посолити та поперчити.

смачний салат до шашлика
Овочевий салат. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Ретельно перемішати та залишити на 5–10 хвилин для просочення смаків. Подається як легка закуска до шашлику, грильованого м’яса чи риби.

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