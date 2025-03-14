Ідеальний салат із синьою цибулею до шашлику

Салат із синьою цибулею. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Щоб шашлик розкрив свій смак ще більше, потрібен правильний салат. Цей рецепт із синьою цибулею, помідорами та лимонною заправкою ідеально підійде до будь-якого м’яса.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.

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Вам знадобиться:

синя цибуля — 2 шт.;

помідор — 1 шт.;

болгарський перець — ½ шт. (якщо великий);

петрушка — 10–20 г (або кінза, кріп, базилік);

оливкова олія — 20 мл;

сіль — 3 г;

чорний мелений перець — 0,5 г;

сік лимона або лайма — 10 мл;

цедра половини лимона або лайма.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, злегка розім’яти руками, щоб вона стала м’якшою та пустила сік.

Синя цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Помідор нарізати невеликими кубиками, болгарський перець подрібнити тонкими смужками.

Солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Зелень дрібно посікти, додати до овочів. Заправити салат оливковою олією, соком лимона, натертою цедрою, посолити та поперчити.

Овочевий салат. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Ретельно перемішати та залишити на 5–10 хвилин для просочення смаків. Подається як легка закуска до шашлику, грильованого м’яса чи риби.

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