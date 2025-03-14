Идеальный салат с синим луком к шашлыку
Чтобы шашлык раскрыл свой вкус еще больше, нужен правильный салат. Этот рецепт с синим луком, помидорами и лимонной заправкой идеально подойдет к любому мясу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.
Вам понадобится:
- синий лук — 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- болгарский перец — ½ шт. (если большой);
- петрушка — 10-20 г (или кинза, укроп, базилик);
- оливковое масло — 20 мл;
- соль — 3 г;
- черный молотый перец — 0,5 г;
- сок лимона или лайма — 10 мл;
- цедра половины лимона или лайма.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами, слегка размять руками, чтобы он стал мягче и пустил сок.
Помидор нарезать небольшими кубиками, болгарский перец измельчить тонкими полосками.
Зелень мелко порубить, добавить к овощам. Заправить салат оливковым маслом, соком лимона, натертой цедрой, посолить и поперчить.
Тщательно перемешать и оставить на 5-10 минут для пропитки вкусов. Подается как легкая закуска к шашлыку, грилированному мясу или рыбе.
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