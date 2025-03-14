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Идеальный салат с синим луком к шашлыку

14 марта 2025 00:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальный салат с синим луком к шашлыку
Салат с синим луком. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Чтобы шашлык раскрыл свой вкус еще больше, нужен правильный салат. Этот рецепт с синим луком, помидорами и лимонной заправкой идеально подойдет к любому мясу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

  • синий лук — 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • болгарский перец — ½ шт. (если большой);
  • петрушка — 10-20 г (или кинза, укроп, базилик);
  • оливковое масло — 20 мл;
  • соль — 3 г;
  • черный молотый перец — 0,5 г;
  • сок лимона или лайма — 10 мл;
  • цедра половины лимона или лайма.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, слегка размять руками, чтобы он стал мягче и пустил сок.

смачний салат до шашлика з цибулею та перцем
Синий лук. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Помидор нарезать небольшими кубиками, болгарский перец измельчить тонкими полосками.

смачний салат до шашлика з цибулею
Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Зелень мелко порубить, добавить к овощам. Заправить салат оливковым маслом, соком лимона, натертой цедрой, посолить и поперчить.

смачний салат до шашлика
Овощной салат из овощей. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Тщательно перемешать и оставить на 5-10 минут для пропитки вкусов. Подается как легкая закуска к шашлыку, грилированному мясу или рыбе.

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