Ідеально як десерт або навіть сніданок: знадобиться сир, яблука та 1 яйце

Яблука з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться легкого домашнього десерту цей рецепт приготування стане знахідкою. Соковиті яблука, ніжний сир і всього одне яйце — просте поєднання, яке дає напрочуд вдалий результат. Такий десерт смакує і теплим, і холодним, а готується з доступних продуктів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яблука — 4 шт.;

сир — 250 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

вершкове масло — 10 г.

Яблуко з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У яблуках вирізати серединку, щоб утворилися заглиблення для начинки. Сир змішати з яйцем, цукром, ванільним цукром і борошном до однорідної маси. Наповнити яблука сирною начинкою, зверху додати маленький шматочок вершкового масла. Викласти у форму для запікання. Запікати при 180 ºС приблизно 30–40 хвилин.

