Ідеально як десерт або навіть сніданок: знадобиться сир, яблука та 1 яйце
Дата публікації: 22 квітня 2026 05:04
Яблука з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться легкого домашнього десерту цей рецепт приготування стане знахідкою. Соковиті яблука, ніжний сир і всього одне яйце — просте поєднання, яке дає напрочуд вдалий результат. Такий десерт смакує і теплим, і холодним, а готується з доступних продуктів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яблука — 4 шт.;
- сир — 250 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 10 г.
Спосіб приготування
- У яблуках вирізати серединку, щоб утворилися заглиблення для начинки.
- Сир змішати з яйцем, цукром, ванільним цукром і борошном до однорідної маси.
- Наповнити яблука сирною начинкою, зверху додати маленький шматочок вершкового масла. Викласти у форму для запікання.
- Запікати при 180 ºС приблизно 30–40 хвилин.
