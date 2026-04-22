Відео

Головна Смак Ідеально як десерт або навіть сніданок: знадобиться сир, яблука та 1 яйце

Ідеально як десерт або навіть сніданок: знадобиться сир, яблука та 1 яйце

Дата публікації: 22 квітня 2026 05:04
Ідеально як десерт або навіть сніданок: знадобиться сир, яблука та 1 яйце
Яблука з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться легкого домашнього десерту цей рецепт приготування стане знахідкою. Соковиті яблука, ніжний сир і всього одне яйце — просте поєднання, яке дає напрочуд вдалий результат. Такий десерт смакує і теплим, і холодним, а готується з доступних продуктів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яблука — 4 шт.;
  • сир — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 10 г.
Яблуко з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У яблуках вирізати серединку, щоб утворилися заглиблення для начинки. 
  2. Сир змішати з яйцем, цукром, ванільним цукром і борошном до однорідної маси.
  3. Наповнити яблука сирною начинкою, зверху додати маленький шматочок вершкового масла. Викласти у форму для запікання.
  4. Запікати при 180 ºС приблизно 30–40 хвилин.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

