Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Идеально как десерт или даже завтрак: понадобится творог, яблоки и 1 яйцо

Идеально как десерт или даже завтрак: понадобится творог, яблоки и 1 яйцо

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 05:04
Яблоки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется легкого домашнего десерта этот рецепт приготовления станет находкой. Сочные яблоки, нежный творог и всего одно яйцо — простое сочетание, которое дает удивительно удачный результат. Такой десерт подходит и теплым, и холодным, а готовится из доступных продуктов.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яблоки — 4 шт.;
  • творог — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 10 г.
Яблоко с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В яблоках вырезать серединку, чтобы образовались углубления для начинки.
  2. Творог смешать с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и мукой до однородной массы.
  3. Наполнить яблоки творожной начинкой, сверху добавить маленький кусочек сливочного масла. Выложить в форму для запекания.
  4. Запекать при 180 ºС примерно 30-40 минут.

яблоки рецепт творог идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации