Идеально как десерт или даже завтрак: понадобится творог, яблоки и 1 яйцо
Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 05:04
Яблоки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется легкого домашнего десерта этот рецепт приготовления станет находкой. Сочные яблоки, нежный творог и всего одно яйцо — простое сочетание, которое дает удивительно удачный результат. Такой десерт подходит и теплым, и холодным, а готовится из доступных продуктов.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яблоки — 4 шт.;
- творог — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 10 г.
Способ приготовления
- В яблоках вырезать серединку, чтобы образовались углубления для начинки.
- Творог смешать с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и мукой до однородной массы.
- Наполнить яблоки творожной начинкой, сверху добавить маленький кусочек сливочного масла. Выложить в форму для запекания.
- Запекать при 180 ºС примерно 30-40 минут.
Читайте Новини.LIVE!
