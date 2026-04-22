Идеально как десерт или даже завтрак: понадобится творог, яблоки и 1 яйцо

Яблоки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется легкого домашнего десерта этот рецепт приготовления станет находкой. Сочные яблоки, нежный творог и всего одно яйцо — простое сочетание, которое дает удивительно удачный результат. Такой десерт подходит и теплым, и холодным, а готовится из доступных продуктов.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яблоки — 4 шт.;

творог — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

сливочное масло — 10 г.

Способ приготовления

В яблоках вырезать серединку, чтобы образовались углубления для начинки. Творог смешать с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и мукой до однородной массы. Наполнить яблоки творожной начинкой, сверху добавить маленький кусочек сливочного масла. Выложить в форму для запекания. Запекать при 180 ºС примерно 30-40 минут.

