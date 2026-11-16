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Головна Смак “Єврейські млинці" на сніданок за 20 хвилин: новий хіт 2026

“Єврейські млинці" на сніданок за 20 хвилин: новий хіт 2026

Ua ru
16 листопада 2026 05:04
Млинці з двома начинками в духовці: ситний сніданок із м’ясом і сиром Фото: gospodynka.com.ua
Єврейські млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва поєднує одразу два смаки, тому кожен зможе обрати начинку до душі. Заготовки залишилося лише скласти у форму, додати вершкове масло та запекти до апетитної рум’яності.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 8 шт.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • молоко — 1 л;
  • борошно — 350 г;
  • сода — ¼ ч. л.;
  • олія — 6 ст. л.

Для м’ясної начинки:

  • фарш — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • картопля — 1 шт.;
  • олія — 70 мл;
  • сіль, перець, орегано — до смаку.

Для сирної начинки:

Читайте також:
  • кисломолочний сир 9% — 450 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 11 г;
  • яйце — 1 шт.
рецепт млинців з начинкою
Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити із сіллю та цукром, додати трохи молока, борошно із содою, решту молока й олію.
  2. Перемішати до однорідності та посмажити тонкі млинці з обох боків.
  3. Для м’ясної начинки обсмажити фарш, додати нарізані цибулю та картоплю, приправити й тушкувати під кришкою до готовності.
  4. Для сирної начинки змішати кисломолочний сир, обидва види цукру та яйце, збити блендером.
  5. Млинці нарізати смужками, викласти на край одну з начинок і загорнути трикутниками.
  6. У форму, змащену вершковим маслом, викласти пиріжки, додаючи між шарами шматочки масла.
  7. Накрити фольгою та запікати 20 хвилин за температури 200 °C.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.

рецепт ідея для сніданку млинці закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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