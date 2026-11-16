“Єврейські млинці" на сніданок за 20 хвилин: новий хіт 2026
Ua ru
16 листопада 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Єврейські млинці. Фото: gospodynka.com.ua
Ця страва поєднує одразу два смаки, тому кожен зможе обрати начинку до душі. Заготовки залишилося лише скласти у форму, додати вершкове масло та запекти до апетитної рум’яності.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 8 шт.;
- цукор — 4 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- молоко — 1 л;
- борошно — 350 г;
- сода — ¼ ч. л.;
- олія — 6 ст. л.
Для м’ясної начинки:
- фарш — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- картопля — 1 шт.;
- олія — 70 мл;
- сіль, перець, орегано — до смаку.
Для сирної начинки:
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- кисломолочний сир 9% — 450 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 11 г;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
- Яйця збити із сіллю та цукром, додати трохи молока, борошно із содою, решту молока й олію.
- Перемішати до однорідності та посмажити тонкі млинці з обох боків.
- Для м’ясної начинки обсмажити фарш, додати нарізані цибулю та картоплю, приправити й тушкувати під кришкою до готовності.
- Для сирної начинки змішати кисломолочний сир, обидва види цукру та яйце, збити блендером.
- Млинці нарізати смужками, викласти на край одну з начинок і загорнути трикутниками.
- У форму, змащену вершковим маслом, викласти пиріжки, додаючи між шарами шматочки масла.
- Накрити фольгою та запікати 20 хвилин за температури 200 °C.
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