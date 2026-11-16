Єврейські млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва поєднує одразу два смаки, тому кожен зможе обрати начинку до душі. Заготовки залишилося лише скласти у форму, додати вершкове масло та запекти до апетитної рум’яності.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 8 шт.;

цукор — 4 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

молоко — 1 л;

борошно — 350 г;

сода — ¼ ч. л.;

олія — 6 ст. л.

Для м’ясної начинки:

фарш — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

картопля — 1 шт.;

олія — 70 мл;

сіль, перець, орегано — до смаку.

Для сирної начинки:

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кисломолочний сир 9% — 450 г;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 11 г;

яйце — 1 шт.

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити із сіллю та цукром, додати трохи молока, борошно із содою, решту молока й олію. Перемішати до однорідності та посмажити тонкі млинці з обох боків. Для м’ясної начинки обсмажити фарш, додати нарізані цибулю та картоплю, приправити й тушкувати під кришкою до готовності. Для сирної начинки змішати кисломолочний сир, обидва види цукру та яйце, збити блендером. Млинці нарізати смужками, викласти на край одну з начинок і загорнути трикутниками. У форму, змащену вершковим маслом, викласти пиріжки, додаючи між шарами шматочки масла. Накрити фольгою та запікати 20 хвилин за температури 200 °C.

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