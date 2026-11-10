Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Кефірне тісто робить оладки м’якими, а терті яблука й гарбуз додають їм соковитості та природної солодкості. Подавати найкраще теплими зі сметаною або натуральним йогуртом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 300 г;

яблука — 2 шт.;

кефір — 250 мл;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

кисломолочний сир — 200 г;

цукор — 2 ст. л. або до смаку;

ванільний цукор — 10 г;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 300 г;

олія — для смаження.

Тертий гарбуз та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз очистити й натерти на дрібній тертці. Яблука також натерти, за потреби попередньо знявши шкірку. Яйця змішати із сіллю, цукром і ванільним цукром. Додати кисломолочний сир, розім’яти грудочки, влити кефір. Всипати соду, додати гарбуз і яблука. Поступово додати борошно, щоб отримати густе тісто. Викладати невеликі порції тіста на розігріту з олією сковороду. Смажити на помірному вогні приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки та повної готовності всередині. Подавати теплими зі сметаною або йогуртом.

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