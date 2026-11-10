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Головна Смак Оладки на сніданок за 15 хвилин: додати 2 яйця та натерти гарбуз

Оладки на сніданок за 15 хвилин: додати 2 яйця та натерти гарбуз

Ua ru
10 листопада 2026 05:04
Пишні оладки з гарбузом, яблуками та сиром: смачний домашній сніданок Фото: smachnenke.com.ua
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Кефірне тісто робить оладки м’якими, а терті яблука й гарбуз додають їм соковитості та природної солодкості. Подавати найкраще теплими зі сметаною або натуральним йогуртом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 300 г;
  • яблука — 2 шт.;
  • кефір — 250 мл;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • кисломолочний сир — 200 г;
  • цукор — 2 ст. л. або до смаку;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 300 г;
  • олія — для смаження.
рецепт гарбузових оладок на сніданок
Тертий гарбуз та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз очистити й натерти на дрібній тертці. Яблука також натерти, за потреби попередньо знявши шкірку.
  2. Яйця змішати із сіллю, цукром і ванільним цукром.
  3. Додати кисломолочний сир, розім’яти грудочки, влити кефір.
  4. Всипати соду, додати гарбуз і яблука. Поступово додати борошно, щоб отримати густе тісто.
  5. Викладати невеликі порції тіста на розігріту з олією сковороду.
  6. Смажити на помірному вогні приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки та повної готовності всередині. Подавати теплими зі сметаною або йогуртом.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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гарбуз рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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