Оладки з соусом. Фото: кадр з відео

Цей простий рецепт допоможе приготувати смачні оладки до чаю. Особливо смачно подавати їх з медово-вершковим соусом, який додає їм ніжного смаку й приємного аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 3 ч. л.;

теплий кефір — 300 мл;

пшеничне борошно — 280 г;

сода — 0,5 ч. л. без гірки;

розпушувач — 7 г;

ванілін — дрібка;

олія — 100 мл для смаження.

Для соусу:

мед — 50 г;

вершкове масло — 50 г.

Оладки на пательні. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Змішати яйце із сіллю та цукром, додати теплий кефір і перемішати. Додати борошно, соду, розпушувач і ванілін. Замісити густе однорідне тісто та залишити на кілька хвилин. Розігріти олію на сковороді. Викладати тісто невеликими порціями та смажити оладки на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки. Для соусу розтопити вершкове масло з медом і перемішати. Полити готові оладки перед подачею.

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