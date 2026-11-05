Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пишні оладки як пончики за 15 хвилин: рецепт без дріжджів

Пишні оладки як пончики за 15 хвилин: рецепт без дріжджів

Ua ru
5 листопада 2026 21:04
Пухкі оладки на кефірі: швидкий рецепт без дріжджів Фото: кадр з відео
Оладки з соусом. Фото: кадр з відео

Цей простий рецепт допоможе приготувати смачні оладки до чаю. Особливо смачно подавати їх з медово-вершковим соусом, який додає їм ніжного смаку й приємного аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 3 ч. л.;
  • теплий кефір — 300 мл;
  • пшеничне борошно — 280 г;
  • сода — 0,5 ч. л. без гірки;
  • розпушувач — 7 г;
  • ванілін — дрібка;
  • олія — 100 мл для смаження.

Для соусу:

  • мед — 50 г;
  • вершкове масло — 50 г.
рецепт пишних оладок
Оладки на пательні. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Змішати яйце із сіллю та цукром, додати теплий кефір і перемішати.
  2. Додати борошно, соду, розпушувач і ванілін.
  3. Замісити густе однорідне тісто та залишити на кілька хвилин.
  4. Розігріти олію на сковороді. Викладати тісто невеликими порціями та смажити оладки на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Для соусу розтопити вершкове масло з медом і перемішати. Полити готові оладки перед подачею.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Читайте також:

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.

рецепт пончики оладки тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації