Пишні оладки як пончики за 15 хвилин: рецепт без дріжджів
Ua ru
5 листопада 2026 21:04
Фото: кадр з відео
Оладки з соусом. Фото: кадр з відео
Цей простий рецепт допоможе приготувати смачні оладки до чаю. Особливо смачно подавати їх з медово-вершковим соусом, який додає їм ніжного смаку й приємного аромату.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 3 ч. л.;
- теплий кефір — 300 мл;
- пшеничне борошно — 280 г;
- сода — 0,5 ч. л. без гірки;
- розпушувач — 7 г;
- ванілін — дрібка;
- олія — 100 мл для смаження.
Для соусу:
- мед — 50 г;
- вершкове масло — 50 г.
Спосіб приготування
- Змішати яйце із сіллю та цукром, додати теплий кефір і перемішати.
- Додати борошно, соду, розпушувач і ванілін.
- Замісити густе однорідне тісто та залишити на кілька хвилин.
- Розігріти олію на сковороді. Викладати тісто невеликими порціями та смажити оладки на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки.
- Для соусу розтопити вершкове масло з медом і перемішати. Полити готові оладки перед подачею.
Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки".
Читайте також:
Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.
Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.