Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пышные оладьи, похожие на пончики, за 15 минут: рецепт без дрожжей

Пышные оладьи, похожие на пончики, за 15 минут: рецепт без дрожжей

Ua ru
5 ноября 2026 21:04
Пышные оладьи на кефире: быстрый рецепт без дрожжей Фото: кадр из видео
Оладьи с соусом. Фото: кадр из видео

Этот простой рецепт поможет приготовить вкусные оладьи к чаю. Особенно вкусно подавать их с медово-сливочным соусом, который придает им нежный вкус и приятный аромат.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Kateryna Tarasenko, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 3 ч. л.;
  • теплый кефир — 300 мл;
  • пшеничная мука — 280 г;
  • сода — 0,5 ч. л. без горки;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • ванилин — щепотка;
  • растительное масло — 100 мл для жарки.

Для соуса:

  • мед — 50 г;
  • сливочное масло — 50 г.
рецепт пишних оладок
Оладьи на сковороде. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Смешать яйцо с солью и сахаром, добавить тёплый кефир и перемешать.
  2. Добавить муку, соду, разрыхлитель и ванилин.
  3. Замесить густое однородное тесто и оставить на несколько минут.
  4. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать тесто небольшими порциями и жарить оладьи на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Для соуса растопить сливочное масло с медом и перемешать. Полить готовые оладьи перед подачей.

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

Читайте также:

Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки

Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.

рецепт пончики оладьи тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации