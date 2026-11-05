Пышные оладьи, похожие на пончики, за 15 минут: рецепт без дрожжей
Ua ru
5 ноября 2026 21:04
Фото: кадр из видео
Оладьи с соусом. Фото: кадр из видео
Этот простой рецепт поможет приготовить вкусные оладьи к чаю. Особенно вкусно подавать их с медово-сливочным соусом, который придает им нежный вкус и приятный аромат.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Kateryna Tarasenko, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 3 ч. л.;
- теплый кефир — 300 мл;
- пшеничная мука — 280 г;
- сода — 0,5 ч. л. без горки;
- разрыхлитель — 7 г;
- ванилин — щепотка;
- растительное масло — 100 мл для жарки.
Для соуса:
- мед — 50 г;
- сливочное масло — 50 г.
Способ приготовления
- Смешать яйцо с солью и сахаром, добавить тёплый кефир и перемешать.
- Добавить муку, соду, разрыхлитель и ванилин.
- Замесить густое однородное тесто и оставить на несколько минут.
- Разогреть масло на сковороде. Выкладывать тесто небольшими порциями и жарить оладьи на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки.
- Для соуса растопить сливочное масло с медом и перемешать. Полить готовые оладьи перед подачей.
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