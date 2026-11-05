Оладьи с соусом. Фото: кадр из видео

Этот простой рецепт поможет приготовить вкусные оладьи к чаю. Особенно вкусно подавать их с медово-сливочным соусом, который придает им нежный вкус и приятный аромат.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Kateryna Tarasenko, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 3 ч. л.;

теплый кефир — 300 мл;

пшеничная мука — 280 г;

сода — 0,5 ч. л. без горки;

разрыхлитель — 7 г;

ванилин — щепотка;

растительное масло — 100 мл для жарки.

Для соуса:

мед — 50 г;

сливочное масло — 50 г.

Оладьи на сковороде. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Смешать яйцо с солью и сахаром, добавить тёплый кефир и перемешать. Добавить муку, соду, разрыхлитель и ванилин. Замесить густое однородное тесто и оставить на несколько минут. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать тесто небольшими порциями и жарить оладьи на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки. Для соуса растопить сливочное масло с медом и перемешать. Полить готовые оладьи перед подачей.

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