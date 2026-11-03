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Главная Вкус Пышные яблочные оладьи без яиц: понадобятся кефир и яблоки

Пышные яблочные оладьи без яиц: понадобятся кефир и яблоки

Ua ru
3 ноября 2026 14:44
Яблочные оладьи на кефире без яиц: секрет пышного теста Фото: smachnenke.com.ua
Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматные яблочные оладьи — именно то, что сделает обычный завтрак особенным. Они получаются пышными, румяными и нежными внутри, а сочные кусочки яблок придают им сладость. Для приготовления этих оладий вам не понадобятся яйца: достаточно кефира и нескольких простых ингредиентов.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — примерно 500 г;
  • лимонный сок — для яблок;
  • кефир — 700 мл;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • мука — 700 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт яблучних оладок
Тесто и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кусочками и сбрызнуть лимонным соком.
  2. В кефир комнатной температуры добавить сахар и соль.
  3. Перемешать, постепенно всыпать просеянную муку и замесить густое тесто. В конце добавить соду и яблоки.
  4. Оставить тесто на 20 минут, после чего не перемешивать.
  5. Выкладывать ложкой небольшие порции на разогретую с маслом сковороду и жарить на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Подавать оладьи теплыми со сметаной или джемом.

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яблоки рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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