Пышные яблочные оладьи без яиц: понадобятся кефир и яблоки
Ua ru
3 ноября 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Ароматные яблочные оладьи — именно то, что сделает обычный завтрак особенным. Они получаются пышными, румяными и нежными внутри, а сочные кусочки яблок придают им сладость. Для приготовления этих оладий вам не понадобятся яйца: достаточно кефира и нескольких простых ингредиентов.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — примерно 500 г;
- лимонный сок — для яблок;
- кефир — 700 мл;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- мука — 700 г;
- сода — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кусочками и сбрызнуть лимонным соком.
- В кефир комнатной температуры добавить сахар и соль.
- Перемешать, постепенно всыпать просеянную муку и замесить густое тесто. В конце добавить соду и яблоки.
- Оставить тесто на 20 минут, после чего не перемешивать.
- Выкладывать ложкой небольшие порции на разогретую с маслом сковороду и жарить на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавать оладьи теплыми со сметаной или джемом.
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