Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматные яблочные оладьи — именно то, что сделает обычный завтрак особенным. Они получаются пышными, румяными и нежными внутри, а сочные кусочки яблок придают им сладость. Для приготовления этих оладий вам не понадобятся яйца: достаточно кефира и нескольких простых ингредиентов.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — примерно 500 г;

лимонный сок — для яблок;

кефир — 700 мл;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

мука — 700 г;

сода — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Тесто и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кусочками и сбрызнуть лимонным соком. В кефир комнатной температуры добавить сахар и соль. Перемешать, постепенно всыпать просеянную муку и замесить густое тесто. В конце добавить соду и яблоки. Оставить тесто на 20 минут, после чего не перемешивать. Выкладывать ложкой небольшие порции на разогретую с маслом сковороду и жарить на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать оладьи теплыми со сметаной или джемом.

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