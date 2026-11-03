Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пишні яблучні оладки без яєць: знадобиться кефір та яблука

Пишні яблучні оладки без яєць: знадобиться кефір та яблука

Ua ru
3 листопада 2026 14:44
Яблучні оладки на кефірі без яєць: секрет пишного тіста Фото: smachnenke.com.ua
Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматні яблучні оладки — саме те, що зробить звичайний сніданок особливим. Вони виходять пишними, рум’яними та ніжними всередині, а соковиті шматочки яблук додають солодкості. Для приготування уих оладок вам не знадобляться яйця: достатньо кефіру та кількох простих інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • яблука — приблизно 500 г;
  • лимонний сік — для яблук;
  • кефір — 700 мл;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 700 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт яблучних оладок
Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити від шкірки й серцевини, нарізати невеликими шматочками та збризнути лимонним соком.
  2. До кефіру кімнатної температури додати цукор і сіль.
  3. Перемішати, поступово всипати просіяне борошно та замісити густе тісто. Наприкінці додати соду й яблука.
  4. Залишити тісто на 20 хвилин, після цього не перемішувати.
  5. Викладати ложкою невеликі порції на розігріту з олією сковороду та смажити на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Подавати оладки теплими зі сметаною чи джемом.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Читайте також:

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.

яблука рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації