Пишні яблучні оладки без яєць: знадобиться кефір та яблука
Ua ru
3 листопада 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Ароматні яблучні оладки — саме те, що зробить звичайний сніданок особливим. Вони виходять пишними, рум’яними та ніжними всередині, а соковиті шматочки яблук додають солодкості. Для приготування уих оладок вам не знадобляться яйця: достатньо кефіру та кількох простих інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- яблука — приблизно 500 г;
- лимонний сік — для яблук;
- кефір — 700 мл;
- цукор — 3 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- борошно — 700 г;
- сода — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яблука очистити від шкірки й серцевини, нарізати невеликими шматочками та збризнути лимонним соком.
- До кефіру кімнатної температури додати цукор і сіль.
- Перемішати, поступово всипати просіяне борошно та замісити густе тісто. Наприкінці додати соду й яблука.
- Залишити тісто на 20 хвилин, після цього не перемішувати.
- Викладати ложкою невеликі порції на розігріту з олією сковороду та смажити на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавати оладки теплими зі сметаною чи джемом.
Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки".
Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.
Читайте також:
Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.