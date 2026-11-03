Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматні яблучні оладки — саме те, що зробить звичайний сніданок особливим. Вони виходять пишними, рум’яними та ніжними всередині, а соковиті шматочки яблук додають солодкості. Для приготування уих оладок вам не знадобляться яйця: достатньо кефіру та кількох простих інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

яблука — приблизно 500 г;

лимонний сік — для яблук;

кефір — 700 мл;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно — 700 г;

сода — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки й серцевини, нарізати невеликими шматочками та збризнути лимонним соком. До кефіру кімнатної температури додати цукор і сіль. Перемішати, поступово всипати просіяне борошно та замісити густе тісто. Наприкінці додати соду й яблука. Залишити тісто на 20 хвилин, після цього не перемішувати. Викладати ложкою невеликі порції на розігріту з олією сковороду та смажити на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати оладки теплими зі сметаною чи джемом.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки".

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Читайте також:

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.