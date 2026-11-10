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Главная Вкус Оладьи на завтрак за 15 минут: добавить 2 яйца и натереть тыкву

Оладьи на завтрак за 15 минут: добавить 2 яйца и натереть тыкву

Ua ru
10 ноября 2026 05:04
Пушистые оладьи с тыквой, яблоками и творогом: вкусный домашний завтрак Фото: smachnenke.com.ua
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Кефирное тесто делает оладьи мягкими, а тертые яблоки и тыква придают им сочность и естественную сладость. Лучше всего подавать их тёплыми со сметаной или натуральным йогуртом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 300 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • кефир — 250 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • творог — 200 г;
  • сахар — 2 ст. л. или по вкусу;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 300 г;
  • растительное масло — для жарки.
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Тертая тыква и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву очистить и натереть на мелкой терке. Яблоки также натереть, при необходимости предварительно сняв кожуру.
  2. Яйца смешать с солью, сахаром и ванильным сахаром.
  3. Добавить творог, размять комочки, влить кефир.
  4. Всыпать соду, добавить тыкву и яблоки. Постепенно добавлять муку, чтобы получилось густое тесто.
  5. Выкладывать небольшие порции теста на разогретую с маслом сковороду.
  6. Жарить на умеренном огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности внутри. Подавать теплыми со сметаной или йогуртом.

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тыква рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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