Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Кефирное тесто делает оладьи мягкими, а тертые яблоки и тыква придают им сочность и естественную сладость. Лучше всего подавать их тёплыми со сметаной или натуральным йогуртом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

тыква — 300 г;

яблоки — 2 шт.;

кефир — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

творог — 200 г;

сахар — 2 ст. л. или по вкусу;

ванильный сахар — 10 г;

сода — 1 ч. л.;

мука — 300 г;

растительное масло — для жарки.

Тертая тыква и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву очистить и натереть на мелкой терке. Яблоки также натереть, при необходимости предварительно сняв кожуру. Яйца смешать с солью, сахаром и ванильным сахаром. Добавить творог, размять комочки, влить кефир. Всыпать соду, добавить тыкву и яблоки. Постепенно добавлять муку, чтобы получилось густое тесто. Выкладывать небольшие порции теста на разогретую с маслом сковороду. Жарить на умеренном огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности внутри. Подавать теплыми со сметаной или йогуртом.

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки

Читайте также:

Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.