Оладьи на завтрак за 15 минут: добавить 2 яйца и натереть тыкву
Ua ru
10 ноября 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Кефирное тесто делает оладьи мягкими, а тертые яблоки и тыква придают им сочность и естественную сладость. Лучше всего подавать их тёплыми со сметаной или натуральным йогуртом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 300 г;
- яблоки — 2 шт.;
- кефир — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- творог — 200 г;
- сахар — 2 ст. л. или по вкусу;
- ванильный сахар — 10 г;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 300 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Тыкву очистить и натереть на мелкой терке. Яблоки также натереть, при необходимости предварительно сняв кожуру.
- Яйца смешать с солью, сахаром и ванильным сахаром.
- Добавить творог, размять комочки, влить кефир.
- Всыпать соду, добавить тыкву и яблоки. Постепенно добавлять муку, чтобы получилось густое тесто.
- Выкладывать небольшие порции теста на разогретую с маслом сковороду.
- Жарить на умеренном огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности внутри. Подавать теплыми со сметаной или йогуртом.
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