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Главная Вкус "Еврейские блинчики" на завтрак за 20 минут: новый хит 2026

"Еврейские блинчики" на завтрак за 20 минут: новый хит 2026

Ua ru
16 ноября 2026 05:04
Блины с двумя начинками в духовке: сытный завтрак с мясом и сыром Фото: gospodynka.com.ua
Еврейские блины. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо сочетает в себе сразу два вкуса, поэтому каждый сможет выбрать начинку по душе. Осталось только выложить заготовки в форму, добавить сливочное масло и запечь до аппетитной румяности.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 8 шт.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • молоко — 1 л;
  • мука — 350 г;
  • сода — ¼ ч. л.;
  • растительное масло — 6 ст. л.

Для мясной начинки:

  • фарш — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • растительное масло — 70 мл;
  • соль, перец, орегано — по вкусу.

Для творожной начинки:

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  • кисломолочный творог 9% — 450 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 11 г;
  • яйцо — 1 шт.
рецепт млинців з начинкою
Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с солью и сахаром, добавить немного молока, муку с содой, оставшееся молоко и растительное масло.
  2. Перемешать до однородности и испечь тонкие блины с обеих сторон.
  3. Для мясной начинки обжарить фарш, добавить нарезанные лук и картофель, приправить и тушить под крышкой до готовности.
  4. Для творожной начинки смешать творог, оба вида сахара и яйцо, взбить блендером.
  5. Блины нарезать полосками, выложить на край одну из начинок и завернуть в треугольники.
  6. В форму, смазанную сливочным маслом, выложить пирожки, добавляя между слоями кусочки масла.
  7. Накрыть фольгой и запекать 20 минут при температуре 200 °C.

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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