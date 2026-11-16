"Еврейские блинчики" на завтрак за 20 минут: новый хит 2026
Ua ru
16 ноября 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Еврейские блины. Фото: gospodynka.com.ua
Это блюдо сочетает в себе сразу два вкуса, поэтому каждый сможет выбрать начинку по душе. Осталось только выложить заготовки в форму, добавить сливочное масло и запечь до аппетитной румяности.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 8 шт.;
- сахар — 4 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- молоко — 1 л;
- мука — 350 г;
- сода — ¼ ч. л.;
- растительное масло — 6 ст. л.
Для мясной начинки:
- фарш — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- растительное масло — 70 мл;
- соль, перец, орегано — по вкусу.
Для творожной начинки:
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- кисломолочный творог 9% — 450 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 11 г;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Яйца взбить с солью и сахаром, добавить немного молока, муку с содой, оставшееся молоко и растительное масло.
- Перемешать до однородности и испечь тонкие блины с обеих сторон.
- Для мясной начинки обжарить фарш, добавить нарезанные лук и картофель, приправить и тушить под крышкой до готовности.
- Для творожной начинки смешать творог, оба вида сахара и яйцо, взбить блендером.
- Блины нарезать полосками, выложить на край одну из начинок и завернуть в треугольники.
- В форму, смазанную сливочным маслом, выложить пирожки, добавляя между слоями кусочки масла.
- Накрыть фольгой и запекать 20 минут при температуре 200 °C.
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