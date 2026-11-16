Еврейские блины. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо сочетает в себе сразу два вкуса, поэтому каждый сможет выбрать начинку по душе. Осталось только выложить заготовки в форму, добавить сливочное масло и запечь до аппетитной румяности.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 8 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

молоко — 1 л;

мука — 350 г;

сода — ¼ ч. л.;

растительное масло — 6 ст. л.

Для мясной начинки:

фарш — 300 г;

лук — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

растительное масло — 70 мл;

соль, перец, орегано — по вкусу.

Для творожной начинки:

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кисломолочный творог 9% — 450 г;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 11 г;

яйцо — 1 шт.

Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с солью и сахаром, добавить немного молока, муку с содой, оставшееся молоко и растительное масло. Перемешать до однородности и испечь тонкие блины с обеих сторон. Для мясной начинки обжарить фарш, добавить нарезанные лук и картофель, приправить и тушить под крышкой до готовности. Для творожной начинки смешать творог, оба вида сахара и яйцо, взбить блендером. Блины нарезать полосками, выложить на край одну из начинок и завернуть в треугольники. В форму, смазанную сливочным маслом, выложить пирожки, добавляя между слоями кусочки масла. Накрыть фольгой и запекать 20 минут при температуре 200 °C.

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