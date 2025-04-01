Борщ без цього інгредієнта стане ще смачнішим і ароматнішим — поради приготування

Червоний борщ. Фото: Freepik

Додаєте картоплю в борщ за звичкою? Спробуйте виключити її з рецепту, і смак страви заграє новими фарбами – насиченішими, яскравішими та автентичнішими.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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У 2022 році український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це ще раз доводить, що борщ — не просто страва, а частина національної культури.

Багато хто скаже: буряк, капуста, духмяні спеції. Але є один інгредієнт, який додають за звичкою, хоча без нього страва тільки виграє.

Приготування борща. Фото: gospodynka.com.ua

Борщ без картоплі — це нестандартний, але вдалий варіант традиційної української страви. Відмова від картоплі робить бульйон прозорішим, а смак – яскравішим, дозволяючи іншим інгредієнтам краще розкриватися.

Основою залишається насичений м’ясний бульйон, найкраще — на кістці, що додає страві глибокого аромату. Після майже повної готовності м’яса до нього додають нашатковану капусту, яка потребує більше часу для приготування.

Окремо пасерують цибулю, моркву та буряк до золотистого відтінку, потім вводять томатну пасту. Це підсилює смак і надає борщу виразного кольору. Готову заправку додають у каструлю й варять до повної готовності овочів.

Перед подачею м’ясо нарізають порційними шматками та повертають у борщ. Лавровий лист, чорний перець та інші прянощі завершують смакову композицію.

До такого борщу чудово пасуватимуть пампушки з часником, житні грінки або сало. Страва зберігає свої традиційні риси, але відкриває нові гастрономічні можливості.

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