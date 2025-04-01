Борщ без этого ингредиента станет еще вкуснее и ароматнее — советы по приготовлению

Красный борщ. Фото: Freepik

Добавляете картофель в борщ по привычке? Попробуйте исключить его из рецепта, и вкус блюда заиграет новыми красками — насыщеннее, ярче и аутентичнее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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В 2022 году украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это еще раз доказывает, что борщ — не просто блюдо, а часть национальной культуры.

Многие скажут: свекла, капуста, ароматные специи. Но есть один ингредиент, который добавляют по привычке, хотя без него блюдо только выигрывает.

Приготовление борща Фото: gospodynka.com.ua

Борщ без картофеля — это нестандартный, но удачный вариант традиционного украинского блюда. Отказ от картофеля делает бульон прозрачным, а вкус — ярче, позволяя другим ингредиентам лучше раскрываться.

Основой остается насыщенный мясной бульон, лучше всего — на кости, что придает блюду глубокий аромат. После почти полной готовности мяса к нему добавляют нашинкованную капусту, которая требует больше времени для приготовления.

Отдельно пассеруют лук, морковь и свеклу до золотистого оттенка, затем вводят томатную пасту. Это усиливает вкус и придает борщу выразительный цвет. Готовую заправку добавляют в кастрюлю и варят до полной готовности овощей.

Перед подачей мясо нарезают порционными кусками и возвращают в борщ. Лавровый лист, черный перец и другие пряности завершают вкусовую композицию.

К такому борщу прекрасно подойдут пампушки с чесноком, ржаные гренки или сало. Блюдо сохраняет свои традиционные черты, но открывает новые гастрономические возможности.

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