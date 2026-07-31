Кабачки на зиму "Тещин язик" без стерилізації: рецепт консервації
Кабачки "Тещин язик" вже багато років залишаються однією з найулюбленіших домашніх заготовок. Завдяки густому томатному соусу, солодкому перцю та легкій гостринці овочі виходять соковитими, ароматними й чудово доповнюють будь-яку страву. А головне — готується ця консервація без стерилізації.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 1,5 кг;
- болгарський перець — 250 г;
- морква — 120–130 г;
- часник — 50 г;
- перець чилі — ½–1 шт.;
- томатна паста — 250 г;
- цукор — 100 г;
- кам'яна нейодована сіль — 25–30 г;
- рафінована олія — 100 мл.;
- оцет 9% — 30 мл.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати тонкими пластинками. Моркву натерти, а болгарський перець, чилі та часник подрібнити блендером.
- У каструлі змішати всі овочі, додати цукор, сіль, олію й оцет.
- Залишити приблизно на годину, щоб кабачки пустили сік.
- Додати томатну пасту, довести до кипіння та варити на невеликому вогні близько 40 хвилин, періодично помішуючи.
- Гарячу закуску розкласти у стерильні банки, залити соусом, герметично закрутити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків
Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.
Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.
Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.
Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.
Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.
Читайте Новини.live!