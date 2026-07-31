Кабачки на зиму "Тещин язик" без стерилізації: рецепт консервації

Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Кабачки "Тещин язик" вже багато років залишаються однією з найулюбленіших домашніх заготовок. Завдяки густому томатному соусу, солодкому перцю та легкій гостринці овочі виходять соковитими, ароматними й чудово доповнюють будь-яку страву. А головне — готується ця консервація без стерилізації.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 1,5 кг;

болгарський перець — 250 г;

морква — 120–130 г;

часник — 50 г;

перець чилі — ½–1 шт.;

томатна паста — 250 г;

цукор — 100 г;

кам'яна нейодована сіль — 25–30 г;

рафінована олія — 100 мл.;

оцет 9% — 30 мл.

Кабачки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки нарізати тонкими пластинками. Моркву натерти, а болгарський перець, чилі та часник подрібнити блендером. У каструлі змішати всі овочі, додати цукор, сіль, олію й оцет. Залишити приблизно на годину, щоб кабачки пустили сік. Додати томатну пасту, довести до кипіння та варити на невеликому вогні близько 40 хвилин, періодично помішуючи. Гарячу закуску розкласти у стерильні банки, залити соусом, герметично закрутити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

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