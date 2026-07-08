Кабачки на зиму в соусі "Сацебелі": рецепт консервації без стерилізації

Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться заготовити кабачки на зиму без тривалої стерилізації, цей рецепт стане чудовим варіантом. Завдяки соусу "Сацебелі", часнику та спеціям овочі виходять ароматними, пікантними й дуже соковитими. Така закуска чудово смакує до картоплі, м'яса або просто зі свіжим хлібом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 3 кг;

морква — 3–4 шт.;

соус "Сацебелі" — 1 банка;

цукор — 200 г;

сіль — 2 ст. л.;

рослинна олія — 200 мл.;

оцет 9% — 100 мл.;

часник — 100 г;

гострий мелений червоний перець — ½ ч. л.

Кабачки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружальцями або півкільцями, моркву натерти на великій тертці. Перекласти овочі в каструлю, додати соус "Сацебелі", цукор, сіль, олію та гострий перець. Добре перемішати, довести до кипіння й варити приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи. За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник і влити оцет. Гарячу закуску розкласти у стерилізовані банки, герметично закатати, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.