Кабачки по-корейськи: смачна закуска за 10 хвилин
Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 21:44
Кабачки по-корейськи. Фото: кадр з відео
Коли сезон кабачків у самому розпалі, обов’язково варто приготувати цю популярну закуску. Кабачки по-корейськи виходять хрусткими, ароматними та чудово поєднуються з м’ясом, картоплею чи будь-якими гарнірами. А головне — готуються швидко і з доступних інгредієнтів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.
Для заправки:
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- часник — 3–4 зубчики;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- оцет — 3 ст. л.;
- приправа для моркви по-корейськи — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Кабачки та моркву натерти на тертці для корейських салатів.
- Болгарський перець нарізати тонкою соломкою.
- Для заправки змішати олію, подрібнений часник, сіль, цукор, оцет і приправу для моркви по-корейськи.
- З'єднати овочі у великій мисці, додати заправку та добре перемішати.
- Накрити салат і поставити під легкий прес на 2–3 години або залишити в холодильнику на ніч.
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