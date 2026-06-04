Кабачки по-корейськи: смачна закуска за 10 хвилин

Кабачки по-корейськи. Фото: кадр з відео

Коли сезон кабачків у самому розпалі, обов’язково варто приготувати цю популярну закуску. Кабачки по-корейськи виходять хрусткими, ароматними та чудово поєднуються з м’ясом, картоплею чи будь-якими гарнірами. А головне — готуються швидко і з доступних інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.

Для заправки:

рослинна олія — 2 ст. л.;

часник — 3–4 зубчики;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

оцет — 3 ст. л.;

приправа для моркви по-корейськи — 1 ст. л.

Морква та кабачки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кабачки та моркву натерти на тертці для корейських салатів. Болгарський перець нарізати тонкою соломкою. Для заправки змішати олію, подрібнений часник, сіль, цукор, оцет і приправу для моркви по-корейськи. З'єднати овочі у великій мисці, додати заправку та добре перемішати. Накрити салат і поставити під легкий прес на 2–3 години або залишити в холодильнику на ніч.

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