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Головна Смак Кабачки по-корейськи: смачна закуска за 10 хвилин

Кабачки по-корейськи: смачна закуска за 10 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 21:44
Кабачки по-корейськи: смачна закуска за 10 хвилин
Кабачки по-корейськи. Фото: кадр з відео

Коли сезон кабачків у самому розпалі, обов’язково варто приготувати цю популярну закуску. Кабачки по-корейськи виходять хрусткими, ароматними та чудово поєднуються з м’ясом, картоплею чи будь-якими гарнірами. А головне — готуються швидко і з доступних інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.

Для заправки:

  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • оцет — 3 ст. л.;
  • приправа для моркви по-корейськи — 1 ст. л.
рецепт кабачків по-корейськи
Морква та кабачки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кабачки та моркву натерти на тертці для корейських салатів.
  2. Болгарський перець нарізати тонкою соломкою.
  3. Для заправки змішати олію, подрібнений часник, сіль, цукор, оцет і приправу для моркви по-корейськи.
  4. З'єднати овочі у великій мисці, додати заправку та добре перемішати.
  5. Накрити салат і поставити під легкий прес на 2–3 години або залишити в холодильнику на ніч.

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салат рецепт кабачки по-корейськи
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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