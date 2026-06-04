Кабачки по-корейски: вкусная закуска за 10 минут

Кабачки по-корейски. Фото: кадр из видео

Когда сезон кабачков в самом разгаре, обязательно стоит приготовить эту популярную закуску. Кабачки по-корейски получаются хрустящими, ароматными и прекрасно сочетаются с мясом, картофелем или любыми гарнирами. А главное — готовятся быстро и из доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.

Для заправки:

растительное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 3-4 зубчика;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

уксус — 3 ст. л.;

приправа для моркови по-корейски — 1 ст. л.

Морковь и кабачки. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачки и морковь натереть на терке для корейских салатов. Болгарский перец нарезать тонкой соломкой. Для заправки смешать масло, измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и приправу для моркови по-корейски. Соединить овощи в большой миске, добавить заправку и хорошо перемешать. Накрыть салат и поставить под легкий пресс на 2-3 часа или оставить в холодильнике на ночь.

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