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Главная Вкус Кабачки по-корейски: вкусная закуска за 10 минут

Кабачки по-корейски: вкусная закуска за 10 минут

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 21:44
Кабачки по-корейски: вкусная закуска за 10 минут
Кабачки по-корейски. Фото: кадр из видео

Когда сезон кабачков в самом разгаре, обязательно стоит приготовить эту популярную закуску. Кабачки по-корейски получаются хрустящими, ароматными и прекрасно сочетаются с мясом, картофелем или любыми гарнирами. А главное — готовятся быстро и из доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.

Для заправки:

  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • уксус — 3 ст. л.;
  • приправа для моркови по-корейски — 1 ст. л.
рецепт кабачків по-корейськи
Морковь и кабачки. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачки и морковь натереть на терке для корейских салатов.
  2. Болгарский перец нарезать тонкой соломкой.
  3. Для заправки смешать масло, измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и приправу для моркови по-корейски.
  4. Соединить овощи в большой миске, добавить заправку и хорошо перемешать.
  5. Накрыть салат и поставить под легкий пресс на 2-3 часа или оставить в холодильнике на ночь.

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салат рецепт кабачки по-корейски
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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