Кабачки по-корейски: вкусная закуска за 10 минут
Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 21:44
Кабачки по-корейски. Фото: кадр из видео
Когда сезон кабачков в самом разгаре, обязательно стоит приготовить эту популярную закуску. Кабачки по-корейски получаются хрустящими, ароматными и прекрасно сочетаются с мясом, картофелем или любыми гарнирами. А главное — готовятся быстро и из доступных ингредиентов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.
Для заправки:
- растительное масло — 2 ст. л.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- уксус — 3 ст. л.;
- приправа для моркови по-корейски — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Кабачки и морковь натереть на терке для корейских салатов.
- Болгарский перец нарезать тонкой соломкой.
- Для заправки смешать масло, измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и приправу для моркови по-корейски.
- Соединить овощи в большой миске, добавить заправку и хорошо перемешать.
- Накрыть салат и поставить под легкий пресс на 2-3 часа или оставить в холодильнике на ночь.
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