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Головна arrow Смак arrow Кабачки по-польськи — один з найсмачніших салатів на зиму arrow

Кабачки по-польськи — один з найсмачніших салатів на зиму

11 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Кабачки по-польськи в томаті з перцем — рецепт смачної заготовчі на зиму
Кабачки по-польськи. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей салат з кабачків по-польськи має збалансований смак з легкою кислинкою, ароматом часнику та насиченою томатною ноткою. Ідеально підходить до м’яса, каш чи просто з хлібом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 3 кг;
  • болгарський перець — 5 шт.;
  • гіркий перець — 1–2 шт.;
  • часник — 2 головки;
  • цукор — 1 скл. (250 г);
  • сіль — 2 ст. л.;
  • олія — 1 скл.;
  • оцет 9 % — 0,5 скл.;
  • томатна паста — 400–500 г.

Спосіб приготування

Кабачки помити, очистити від шкірки, видалити насіння, нарізати довгими шматочками й перекласти у велику каструлю.

смачна заготівля на зиму з кабачків
Нарізані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Болгарський та гіркий перець разом із часником перемолоти через м’ясорубку, додати до кабачків.

кабачки по-польськи рецепт на зиму
Кабачки та томатна паста. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати сіль, цукор, влити олію та оцет, додати томатну пасту. Добре перемішати й залишити на 3 години, щоб овочі пустили сік.

салат з кабачків з томатною пастою
Кабачки в томатному соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити каструлю на плиту, довести до кипіння, потім варити ще 40 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.

зимові заготівлі з кабачків
Заготівля з кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

Гарячий салат розкласти по стерилізованих банках, закатати кришками, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

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