Кабачки по-польськи в томаті з перцем — рецепт смачної заготовчі на зиму

Кабачки по-польськи. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з кабачків по-польськи має збалансований смак з легкою кислинкою, ароматом часнику та насиченою томатною ноткою. Ідеально підходить до м’яса, каш чи просто з хлібом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки — 3 кг;

болгарський перець — 5 шт.;

гіркий перець — 1–2 шт.;

часник — 2 головки;

цукор — 1 скл. (250 г);

сіль — 2 ст. л.;

олія — 1 скл.;

оцет 9 % — 0,5 скл.;

томатна паста — 400–500 г.

Спосіб приготування

Кабачки помити, очистити від шкірки, видалити насіння, нарізати довгими шматочками й перекласти у велику каструлю.

Нарізані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Болгарський та гіркий перець разом із часником перемолоти через м’ясорубку, додати до кабачків.

Кабачки та томатна паста. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати сіль, цукор, влити олію та оцет, додати томатну пасту. Добре перемішати й залишити на 3 години, щоб овочі пустили сік.

Кабачки в томатному соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити каструлю на плиту, довести до кипіння, потім варити ще 40 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.

Заготівля з кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

Гарячий салат розкласти по стерилізованих банках, закатати кришками, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

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