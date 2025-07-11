Кабачки по-польськи в томаті з перцем — рецепт смачної заготовчі на зиму

Кабачки по-польськи — один з найсмачніших салатів на зиму
Цей салат з кабачків по-польськи має збалансований смак з легкою кислинкою, ароматом часнику та насиченою томатною ноткою. Ідеально підходить до м’яса, каш чи просто з хлібом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки — 3 кг;
- болгарський перець — 5 шт.;
- гіркий перець — 1–2 шт.;
- часник — 2 головки;
- цукор — 1 скл. (250 г);
- сіль — 2 ст. л.;
- олія — 1 скл.;
- оцет 9 % — 0,5 скл.;
- томатна паста — 400–500 г.
Спосіб приготування
Кабачки помити, очистити від шкірки, видалити насіння, нарізати довгими шматочками й перекласти у велику каструлю.
Болгарський та гіркий перець разом із часником перемолоти через м’ясорубку, додати до кабачків.
Всипати сіль, цукор, влити олію та оцет, додати томатну пасту. Добре перемішати й залишити на 3 години, щоб овочі пустили сік.
Поставити каструлю на плиту, довести до кипіння, потім варити ще 40 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.
Гарячий салат розкласти по стерилізованих банках, закатати кришками, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.
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