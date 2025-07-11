Кабачки по-польски в томате с перцем — рецепт вкусной заготовки на зиму

Кабачки по-польски. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат из кабачков по-польски имеет сбалансированный вкус с легкой кислинкой, ароматом чеснока и насыщенной томатной ноткой. Идеально подходит к мясу, кашам или просто с хлебом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачки — 3 кг;

болгарский перец — 5 шт.;

горький перец — 1-2 шт.;

чеснок — 2 головки;

сахар — 1 ст. (250 г);

соль — 2 ст. л.;

масло — 1 ст. л;

уксус 9 % — 0,5 ст. л.;

томатная паста — 400-500 г.

Способ приготовления

Кабачки помыть, очистить от кожуры, удалить семена, нарезать длинными кусочками и переложить в большую кастрюлю.

Нарезанные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Болгарский и горький перец вместе с чесноком перемолоть через мясорубку, добавить к кабачкам.

Кабачки и томатная паста. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать соль, сахар, влить масло и уксус, добавить томатную пасту. Хорошо перемешать и оставить на 3 часа, чтобы овощи пустили сок.

Кабачки в томатном соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения, затем варить еще 40 минут на среднем огне, периодически помешивая.

Заготовка из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Горячий салат разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

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