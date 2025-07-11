Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Кабачки по-польски — один из самых вкусных салатов на зиму arrow

Кабачки по-польски — один из самых вкусных салатов на зиму

11 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Кабачки по-польски в томате с перцем — рецепт вкусной заготовки на зиму
Кабачки по-польски. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот салат из кабачков по-польски имеет сбалансированный вкус с легкой кислинкой, ароматом чеснока и насыщенной томатной ноткой. Идеально подходит к мясу, кашам или просто с хлебом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки — 3 кг;
  • болгарский перец — 5 шт.;
  • горький перец — 1-2 шт.;
  • чеснок — 2 головки;
  • сахар — 1 ст. (250 г);
  • соль — 2 ст. л.;
  • масло — 1 ст. л;
  • уксус 9 % — 0,5 ст. л.;
  • томатная паста — 400-500 г.

Способ приготовления

Кабачки помыть, очистить от кожуры, удалить семена, нарезать длинными кусочками и переложить в большую кастрюлю.

смачна заготівля на зиму з кабачків
Нарезанные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Болгарский и горький перец вместе с чесноком перемолоть через мясорубку, добавить к кабачкам.

кабачки по-польськи рецепт на зиму
Кабачки и томатная паста. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать соль, сахар, влить масло и уксус, добавить томатную пасту. Хорошо перемешать и оставить на 3 часа, чтобы овощи пустили сок.

салат з кабачків з томатною пастою
Кабачки в томатном соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения, затем варить еще 40 минут на среднем огне, периодически помешивая.

зимові заготівлі з кабачків
Заготовка из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Горячий салат разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.

консервация рецепт салат на зиму кабачки на зиму кабачки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации