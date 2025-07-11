Кабачки по-польски в томате с перцем — рецепт вкусной заготовки на зиму

Кабачки по-польски — один из самых вкусных салатов на зиму
Этот салат из кабачков по-польски имеет сбалансированный вкус с легкой кислинкой, ароматом чеснока и насыщенной томатной ноткой. Идеально подходит к мясу, кашам или просто с хлебом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки — 3 кг;
- болгарский перец — 5 шт.;
- горький перец — 1-2 шт.;
- чеснок — 2 головки;
- сахар — 1 ст. (250 г);
- соль — 2 ст. л.;
- масло — 1 ст. л;
- уксус 9 % — 0,5 ст. л.;
- томатная паста — 400-500 г.
Способ приготовления
Кабачки помыть, очистить от кожуры, удалить семена, нарезать длинными кусочками и переложить в большую кастрюлю.
Болгарский и горький перец вместе с чесноком перемолоть через мясорубку, добавить к кабачкам.
Всыпать соль, сахар, влить масло и уксус, добавить томатную пасту. Хорошо перемешать и оставить на 3 часа, чтобы овощи пустили сок.
Поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения, затем варить еще 40 минут на среднем огне, периодически помешивая.
Горячий салат разложить по стерилизованным банкам, закатать крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.
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