Кабачки в соусі сацебелі на зиму — рецепт з фото закуски Вогник

Кабачки в соусі сацебелі на зиму "Вогник" — рецепт заготівлі
Ці кабачки в соусі сацебелі — справжній смак літа в банці. Гоструватий, пікантний, ароматний рецепт "Вогник" чудово підійде до м’яса, картоплі чи як самостійна закуска. Завдяки готовому соусу страва набуває глибокого грузинського смаку, а готується без зайвого клопоту. Ідеальна заготівля для зимових вечорів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.
Вам знадобиться:
- кабачки — 3 кг;
- часник — 1 головка;
- цукор — 150 г;
- сіль — 1 ст. л.;
- перець чорний мелений — 1 ст. л.;
- соус сацебелі — 485 г (1 банка);
- олія — 100 мл.;
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування
Кабачки вимити, обсушити й нарізати півкільцями або брусочками товщиною 5–7 мм. Перекласти у велику каструлю. Додати подрібнений часник, цукор, сіль, мелений перець, готовий соус сацебелі та олію.
Усе ретельно перемішати. Поставити каструлю на середній вогонь і тушкувати 30 хвилин, періодично помішуючи.
Коли кабачки пустять сік і стануть м’якими, влити оцет, ще раз перемішати й тушкувати ще 10 хвилин.
Гарячу масу одразу розкласти в стерильні сухі банки, закрити кришками, перевернути догори дном і накрити до охолодження.
Зберігати в темному прохолодному місці. З вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 2,5 літра готової страви.
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