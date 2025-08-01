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Кабачки в соусі сацебелі на зиму "Вогник" — рецепт заготівлі

1 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Кабачки в соусі сацебелі на зиму — рецепт з фото закуски Вогник
Кабачки в соусі сацебелі. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ці кабачки в соусі сацебелі — справжній смак літа в банці. Гоструватий, пікантний, ароматний рецепт "Вогник" чудово підійде до м’яса, картоплі чи як самостійна закуска. Завдяки готовому соусу страва набуває глибокого грузинського смаку, а готується без зайвого клопоту. Ідеальна заготівля для зимових вечорів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 3 кг;
  • часник — 1 головка;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • перець чорний мелений — 1 ст. л.;
  • соус сацебелі — 485 г (1 банка);
  • олія — 100 мл.;
  • оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування

Кабачки вимити, обсушити й нарізати півкільцями або брусочками товщиною 5–7 мм. Перекласти у велику каструлю. Додати подрібнений часник, цукор, сіль, мелений перець, готовий соус сацебелі та олію.

Кабачки в соусі сацебелі на зиму
Нарізані кабачки. Фото: кадр з відео

Усе ретельно перемішати. Поставити каструлю на середній вогонь і тушкувати 30 хвилин, періодично помішуючи.

Смачні кабачки в соусі сацебелі на зиму
Кабачки в соусі. Фото: кадр з відео

Коли кабачки пустять сік і стануть м’якими, влити оцет, ще раз перемішати й тушкувати ще 10 хвилин.

Рецепт кабачків в соусі сацебелі на зиму
Салат в банці. Фото: кадр з відео

Гарячу масу одразу розкласти в стерильні сухі банки, закрити кришками, перевернути догори дном і накрити до охолодження.

Простий рецепт кабачків в соусі сацебелі на зиму
Кабачки в банці. Фото: кадр з відео

Зберігати в темному прохолодному місці. З вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 2,5 літра готової страви.

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