Кабачки в соусе сацебели на зиму — рецепт с фото закуски Огонек

Кабачки в соусе сацебели на зиму "Огонек" — рецепт заготовки
Эти кабачки в соусе сацебели — настоящий вкус лета в банке. Островатый, пикантный, ароматный рецепт "Огонек" прекрасно подойдет к мясу, картофелю или как самостоятельная закуска. Благодаря готовому соусу блюдо приобретает глубокий грузинский вкус, а готовится без лишних хлопот. Идеальная заготовка для зимних вечеров.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.
Вам понадобится:
- кабачки — 3 кг;
- чеснок — 1 головка;
- сахар — 150 г;
- соль — 1 ст. л.;
- перец черный молотый — 1 ст. л.;
- соус сацебели — 485 г (1 банка);
- масло — 100 мл.;
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
Кабачки вымыть, обсушить и нарезать полукольцами или брусочками толщиной 5-7 мм. Переложить в большую кастрюлю. Добавить измельченный чеснок, сахар, соль, молотый перец, готовый соус сацебели и масло.
Все тщательно перемешать. Поставить кастрюлю на средний огонь и тушить 30 минут, периодически помешивая.
Когда кабачки пустят сок и станут мягкими, влить уксус, еще раз перемешать и тушить еще 10 минут.
Горячую массу сразу разложить в стерильные сухие банки, закрыть крышками, перевернуть вверх дном и накрыть до остывания.
Хранить в темном прохладном месте. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 2,5 литра готового блюда.
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