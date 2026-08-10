Кабачки в томаті з часником: улюблена закуска на зиму

Кабачки в томаті з часником. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цю закуску легко приготувати з доступних продуктів, а взимку достатньо відкрити баночку — і на столі буде ароматна овочева страва до м’яса, картоплі чи гарнірів. Ніжні кабачки, насичений томатний соус і аромат часнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2,5 кг;

вода — 500 мл.;

томатна паста — 4 ст. л.;

цукор — 185 г;

оцет 9% — 65 мл.;

олія — 200 мл.;

часник — 1 велика головка;

сіль — 2 ст. л.

Кабачки в томаті. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки промити та нарізати кружальцями або півкружальцями середньої товщини, щоб під час приготування вони не втратили форму. У каструлі змішати воду, томатну пасту, олію, сіль і цукор. Додати кабачки та подрібнений часник. Довести суміш до кипіння, накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні приблизно 30 хвилин. Перемішувати обережно, щоб шматочки залишилися цілими. За 5 хвилин до завершення приготування додати оцет. Гарячу закуску розкласти у стерилізовані банки, щільно закрити кришками, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.

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