Рецепт кабачкової ікри, як у 90-х — смак з дитинства

Кабачкова ікра, як в дитинстві — рецепт з 90-х, і 100 банок мало
Ця кабачкова ікра — точна копія тієї, яку готували мами й бабусі у 90-х. Ароматна, густа, насичена — вона така смачна, що навіть сотня банок розходиться за зиму. Простий рецепт із простих овочів, який перевірено часом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки — 5 кг (зі шкіркою);
- морква — 1,7 кг;
- цибуля — 1,5 кг;
- олія — 600 мл;
- томатна паста — 5 ст. л.;
- сіль велика кам’яна (не йодована) — 130 г;
- цукор — 250 г;
- перець чорний — на смак;
- оцет 70% — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Кабачки нарізати кубиками, моркву й цибулю також подрібнити. У великій каструлі розігріти 300 мл олії.
Обсмажити моркву 15 хвилин до золотистості, додати цибулю, смажити ще 10 хвилин, накрити кришкою і тушкувати до м’якості. Додати томатну пасту, перемішати, смажити 7 хвилин без кришки.
Окремо в іншій каструлі розігріти решту олії, обсмажити кабачки під кришкою 30 хвилин, періодично перемішуючи.
Обидві маси охолодити й по черзі перебити блендером до однорідної консистенції. Потім з’єднати в одній каструлі, додати сіль, цукор, перець, перемішати. Поставити на вогонь, тушкувати під кришкою 30 хвилин. Влити оцет, перемішати, варити ще 3 хвилини.
Стерилізувати банки (наприклад, у мікрохвильовці з водою), викласти ікру, щільно закрити, перевернути догори дном, закутати рушником і залишити до повного охолодження.
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