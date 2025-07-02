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Головна arrow Смак arrow Кабачкова ікра, як в дитинстві — рецепт з 90-х, і 100 банок мало arrow

Кабачкова ікра, як в дитинстві — рецепт з 90-х, і 100 банок мало

2 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт кабачкової ікри, як у 90-х — смак з дитинства
Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ця кабачкова ікра — точна копія тієї, яку готували мами й бабусі у 90-х. Ароматна, густа, насичена — вона така смачна, що навіть сотня банок розходиться за зиму. Простий рецепт із простих овочів, який перевірено часом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 5 кг (зі шкіркою);
  • морква — 1,7 кг;
  • цибуля — 1,5 кг;
  • олія — 600 мл;
  • томатна паста — 5 ст. л.;
  • сіль велика кам’яна (не йодована) — 130 г;
  • цукор — 250 г;
  • перець чорний — на смак;
  • оцет 70% — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кубиками, моркву й цибулю також подрібнити. У великій каструлі розігріти 300 мл олії.

рецепт кабачкової ікри
Інгредієнти для кабачкової ікри. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити моркву 15 хвилин до золотистості, додати цибулю, смажити ще 10 хвилин, накрити кришкою і тушкувати до м’якості. Додати томатну пасту, перемішати, смажити 7 хвилин без кришки.

рецепт кабачкової ікри на зиму
Томатна паста. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо в іншій каструлі розігріти решту олії, обсмажити кабачки під кришкою 30 хвилин, періодично перемішуючи.

рецепт з 90-х кабачкової ікри
Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Обидві маси охолодити й по черзі перебити блендером до однорідної консистенції. Потім з’єднати в одній каструлі, додати сіль, цукор, перець, перемішати. Поставити на вогонь, тушкувати під кришкою 30 хвилин. Влити оцет, перемішати, варити ще 3 хвилини.

перевірений рецепт з 90-х кабачкової ікри
Кабачкова ікра в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Стерилізувати банки (наприклад, у мікрохвильовці з водою), викласти ікру, щільно закрити, перевернути догори дном, закутати рушником і залишити до повного охолодження.

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