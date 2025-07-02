Рецепт кабачкової ікри, як у 90-х — смак з дитинства

Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Ця кабачкова ікра — точна копія тієї, яку готували мами й бабусі у 90-х. Ароматна, густа, насичена — вона така смачна, що навіть сотня банок розходиться за зиму. Простий рецепт із простих овочів, який перевірено часом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки — 5 кг (зі шкіркою);

морква — 1,7 кг;

цибуля — 1,5 кг;

олія — 600 мл;

томатна паста — 5 ст. л.;

сіль велика кам’яна (не йодована) — 130 г;

цукор — 250 г;

перець чорний — на смак;

оцет 70% — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кубиками, моркву й цибулю також подрібнити. У великій каструлі розігріти 300 мл олії.

Інгредієнти для кабачкової ікри. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити моркву 15 хвилин до золотистості, додати цибулю, смажити ще 10 хвилин, накрити кришкою і тушкувати до м’якості. Додати томатну пасту, перемішати, смажити 7 хвилин без кришки.

Томатна паста. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо в іншій каструлі розігріти решту олії, обсмажити кабачки під кришкою 30 хвилин, періодично перемішуючи.

Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Обидві маси охолодити й по черзі перебити блендером до однорідної консистенції. Потім з’єднати в одній каструлі, додати сіль, цукор, перець, перемішати. Поставити на вогонь, тушкувати під кришкою 30 хвилин. Влити оцет, перемішати, варити ще 3 хвилини.

Кабачкова ікра в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Стерилізувати банки (наприклад, у мікрохвильовці з водою), викласти ікру, щільно закрити, перевернути догори дном, закутати рушником і залишити до повного охолодження.

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