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Кабачковая икра, как в детстве — рецепт из 90-х, и 100 банок мало

2 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт кабачковой икры, как в 90-х — вкус из детства
Кабачковая икра. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эта кабачковая икра — точная копия той, которую готовили мамы и бабушки в 90-х. Ароматная, густая, насыщенная — она такая вкусная, что даже сотня банок расходится за зиму. Простой рецепт из простых овощей, который проверен временем.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 5 кг (со шкуркой);
  • морковь — 1,7 кг;
  • лук — 1,5 кг;
  • масло — 600 мл.;
  • томатная паста — 5 ст. л.;
  • соль крупная каменная (не йодированная) — 130 г;
  • сахар — 250 г;
  • перец черный — по вкусу;
  • уксус 70% — 3 ст. л.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кубиками, морковь и лук также измельчить. В большой кастрюле разогреть 300 мл растительного масла.

рецепт кабачкової ікри
Ингредиенты для кабачковой икры. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить морковь 15 минут до золотистости, добавить лук, жарить еще 10 минут, накрыть крышкой и тушить до мягкости. Добавить томатную пасту, перемешать, жарить 7 минут без крышки.

рецепт кабачкової ікри на зиму
Томатная паста. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно в другой кастрюле разогреть оставшееся масло, обжарить кабачки под крышкой 30 минут, периодически перемешивая.

рецепт з 90-х кабачкової ікри
Кабачковая икра. Фото: gospodynka.com.ua

Обе массы охладить и поочередно перебить блендером до однородной консистенции. Затем соединить в одной кастрюле, добавить соль, сахар, перец, перемешать. Поставить на огонь, тушить под крышкой 30 минут. Влить уксус, перемешать, варить еще 3 минуты.

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Кабачковая икра в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Стерилизовать банки (например, в микроволновке с водой), выложить икру, плотно закрыть, перевернуть вверх дном, закутать полотенцем и оставить до полного остывания.

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