Рецепт кабачковой икры, как в 90-х — вкус из детства

Кабачковая икра. Фото: gospodynka.com.ua

Эта кабачковая икра — точная копия той, которую готовили мамы и бабушки в 90-х. Ароматная, густая, насыщенная — она такая вкусная, что даже сотня банок расходится за зиму. Простой рецепт из простых овощей, который проверен временем.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачки — 5 кг (со шкуркой);

морковь — 1,7 кг;

лук — 1,5 кг;

масло — 600 мл.;

томатная паста — 5 ст. л.;

соль крупная каменная (не йодированная) — 130 г;

сахар — 250 г;

перец черный — по вкусу;

уксус 70% — 3 ст. л.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кубиками, морковь и лук также измельчить. В большой кастрюле разогреть 300 мл растительного масла.

Ингредиенты для кабачковой икры. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить морковь 15 минут до золотистости, добавить лук, жарить еще 10 минут, накрыть крышкой и тушить до мягкости. Добавить томатную пасту, перемешать, жарить 7 минут без крышки.

Томатная паста. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно в другой кастрюле разогреть оставшееся масло, обжарить кабачки под крышкой 30 минут, периодически перемешивая.

Кабачковая икра. Фото: gospodynka.com.ua

Обе массы охладить и поочередно перебить блендером до однородной консистенции. Затем соединить в одной кастрюле, добавить соль, сахар, перец, перемешать. Поставить на огонь, тушить под крышкой 30 минут. Влить уксус, перемешать, варить еще 3 минуты.

Кабачковая икра в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Стерилизовать банки (например, в микроволновке с водой), выложить икру, плотно закрыть, перевернуть вверх дном, закутать полотенцем и оставить до полного остывания.

Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.