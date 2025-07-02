Рецепт кабачковой икры, как в 90-х — вкус из детства

Кабачковая икра, как в детстве — рецепт из 90-х, и 100 банок мало
Эта кабачковая икра — точная копия той, которую готовили мамы и бабушки в 90-х. Ароматная, густая, насыщенная — она такая вкусная, что даже сотня банок расходится за зиму. Простой рецепт из простых овощей, который проверен временем.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки — 5 кг (со шкуркой);
- морковь — 1,7 кг;
- лук — 1,5 кг;
- масло — 600 мл.;
- томатная паста — 5 ст. л.;
- соль крупная каменная (не йодированная) — 130 г;
- сахар — 250 г;
- перец черный — по вкусу;
- уксус 70% — 3 ст. л.
Способ приготовления
Кабачки нарезать кубиками, морковь и лук также измельчить. В большой кастрюле разогреть 300 мл растительного масла.
Обжарить морковь 15 минут до золотистости, добавить лук, жарить еще 10 минут, накрыть крышкой и тушить до мягкости. Добавить томатную пасту, перемешать, жарить 7 минут без крышки.
Отдельно в другой кастрюле разогреть оставшееся масло, обжарить кабачки под крышкой 30 минут, периодически перемешивая.
Обе массы охладить и поочередно перебить блендером до однородной консистенции. Затем соединить в одной кастрюле, добавить соль, сахар, перец, перемешать. Поставить на огонь, тушить под крышкой 30 минут. Влить уксус, перемешать, варить еще 3 минуты.
Стерилизовать банки (например, в микроволновке с водой), выложить икру, плотно закрыть, перевернуть вверх дном, закутать полотенцем и оставить до полного остывания.
Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей
Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.
Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.
Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.
Читайте Новини.LIVE!