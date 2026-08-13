Кабачкова ікра на зиму "Одеська": виходить густа та яскрава
13 серпня 2026 01:04
Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua
Це одна з тих домашніх заготовок, яку зручно мати під рукою всю зиму. Ікра виходить ніжною, густою та ароматною, а завдяки обсмаженню овочів її смак стає більш насиченим. Вона чудово підходить для бутербродів, гарнірів або як доповнення до основних страв.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 5 кг;
- морква — 1,7 кг;
- ріпчаста цибуля — 1,5 кг;
- соняшникова олія — 600 мл;
- томатна паста — 5 ст. л.;
- оцтова есенція 70% — 35 мл;
- кам’яна нейодована сіль — 130 г;
- цукор — 250 г;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Кабачки очистити за потреби, видалити насіння та нарізати кубиками.
- Моркву й цибулю також нарізати шматочками.
- Частину олії розігріти та обсмажити моркву до м’якості, потім додати цибулю й готувати до легкого золотистого кольору.
- Кабачки окремо тушкувати з рештою олії до повної м’якості.
- З’єднати всі овочі, подрібнити занурювальним блендером до однорідності.
- Додати томатну пасту, цукор, сіль і перець.
- Варити ікру на невеликому вогні близько 30 хвилин, регулярно перемішуючи.
- Наприкінці додати оцтову есенцію, перемішати та проварити ще кілька хвилин.
- Гарячу ікру розкласти у стерилізовані банки, герметично закрити, перевернути й укутати до повного охолодження.
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