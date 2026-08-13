Кабачкова ікра на зиму "Одеська": виходить густа та яскрава

Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Це одна з тих домашніх заготовок, яку зручно мати під рукою всю зиму. Ікра виходить ніжною, густою та ароматною, а завдяки обсмаженню овочів її смак стає більш насиченим. Вона чудово підходить для бутербродів, гарнірів або як доповнення до основних страв.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 5 кг;

морква — 1,7 кг;

ріпчаста цибуля — 1,5 кг;

соняшникова олія — 600 мл;

томатна паста — 5 ст. л.;

оцтова есенція 70% — 35 мл;

кам’яна нейодована сіль — 130 г;

цукор — 250 г;

чорний мелений перець — до смаку.

Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки очистити за потреби, видалити насіння та нарізати кубиками. Моркву й цибулю також нарізати шматочками. Частину олії розігріти та обсмажити моркву до м’якості, потім додати цибулю й готувати до легкого золотистого кольору. Кабачки окремо тушкувати з рештою олії до повної м’якості. З’єднати всі овочі, подрібнити занурювальним блендером до однорідності. Додати томатну пасту, цукор, сіль і перець. Варити ікру на невеликому вогні близько 30 хвилин, регулярно перемішуючи. Наприкінці додати оцтову есенцію, перемішати та проварити ще кілька хвилин. Гарячу ікру розкласти у стерилізовані банки, герметично закрити, перевернути й укутати до повного охолодження.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.